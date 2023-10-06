​​​​​​​مظاهرة في الرقة منددة بالهجمات التركية

تجمّع المئات من أهالي الرقة اليوم، أمام جامع النور غربي مدينة الرقة للخروج في مظاهرة تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي على المنطقة.

وانطلقت المظاهرة باتجاه المشفى الوطني وسط ترديد المتظاهرين "لا للاحتلال التركي"، "تعيش مقاومة الشعوب"، "تعيش قوات سوريا الديمقراطية"، "تسقط الفاشية التركية".

ولدى وصولها وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم قرأت عضو مجلس تجمّع نساء زنوبيا فاطمة الصالح بياناً باسم المجلس.

وأدان البيان هجمات الاحتلال التركي على المنطقة وأكد أن هذه الهجمات تهدف لكسر إرادة المرأة التواقة للحرية المبنية وفق فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

وشدد البيان "لن نسمح بوصول العدو إلى مبتغاه وإعادة العثمانية".

ثم ألقيت كلمة باسم الشؤون الدينية في مدينة الرقة من قبل، يحيى محمود، قال فيها: "أتينا اليوم لنقول بصوت واحد كل رجال ونساء الرقة لا للاحتلال التركي ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال ما يحاك ضد مناطقنا الآمنة".

وشدد المحمود في ختام كلمته "لن نسكت ولن ننام على الضيم".

(أم/ف)

ANHA