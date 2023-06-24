​​​​​​​مظاهرة في الدرباسية مطالبة بالحرية الجسدية للقائد

خرج العشرات من أهالي ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة صباح اليوم، في مظاهرة؛ للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

انطلقت المظاهرة التي شارك فيها العشرات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات والمجالس من أمام دوار غاردينيا، متجهين إلى السوق المركزي وسط الناحية، مرددين الشعارات "عاش القائد آبو"، و"لا حياة بدون القائد". رافعين صور القائد عبد الله أوجلان. ويافطة كتب عليها "تنظيم المرأة جواب لهجمات الاحتلال".

وتحوّلت المظاهرة لدى وصولها للسوق المركزي إلى تجمّع جماهيري، ألقت خلالها الناطقة باسم مؤتمر ستار ريحان لوقو كلمة، استنكرت فيها العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "إن أسر القائد وفرض العزلة عليه من قبل الدولة التركية، هو لتخوفها من فكره الذي بات منتشراً في جميع أنحاء العالم".

وأدانت ريحان لوقو صمت القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان حيال العزلة، وأكدت أنه دليل على شراكتها في هذه الانتهاكات.

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان.

(ج ع/ م ح)