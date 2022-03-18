​​​​​​​مظاهرة ضد الاحتلال التركي في تل براك

في الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وتنديداً بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق أهالي عفرين، وسط صمت المجتمع الدولي، خرج أهالي تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم في مظاهرة حاشدة انطلقت من أمام دوار الفرن جنوب الناحية، مع ترديد الهتافات المناهضة للاحتلال التركي والمطالبة بتحرير عفرين واستمرار المقاومة.

ورفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب إلى جانب يافطات كتب عليها" سنرفع روح المقاومة وسنحرر عفرين وسري كانيه وكري سبي"، باللغات العربية والكردية والسريانية.

توقف المتظاهرون عند دوار الشهداء وسط الناحية دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وألقى الإداري في مجلس ناحية تل براك، علي الأحمد، كلمة أدان فيها وحشية الاحتلال التركي ومرتزقته والجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها، مشيداً بالتضحيات العظيمة التي قُدمت في عفرين، مؤكداً على مواصلة النضال حتى تحرير عفرين وباقي المناطق وإخراج المحتل التركي منها.

من جانبها، استنكرت الإدارية في مؤتمر ستار، حنان سليمان، العدوان التركي ومخططاته للنيل من إرادة شعب شمال وشرق سوريا ومشروعه الديمقراطي، مشددة على ضرورة تحرير عفرين التي استقبلت آلاف النازحين وكانت الملاذ الآمن لهم.

لتنتهي المظاهرة بالهتافات المناصرة لعفرين والممجدة للشهادة والشهداء.

(ع/ع/ف)

ANHA