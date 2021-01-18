​​​​​​​مظاهرة ضد الاحتلال التركي في قامشلو

بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة على الهجوم التركي على عفرين والذي يصادف الـ20 كانون الثاني، خرج العشرات من أهالي بلدة تنورية التابعة لمدينة قامشلو رجالاً ونساءً وأطفالاً بكافة مكوناتها، في تظاهرة منددة بجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أبناء عفرين.

وجاب المتظاهرون شوارع البلدة وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة عفرين، وترفض الاحتلال، رافعين لافتة كتبت عليها "سنرفع روح المقاومة ونحرر عفرين وسري كانيه وكري سبي".

ورفع أطفال مشاركون في المظاهرة، صور أطفال عفرين استشهدوا في هجمات تركية، مكتوب عليها "اسمعوا صرخة أطفال عفرين"، "أين ضمير الإنسانية؟"، "قاتل أردوغان".

وفي الجهة الغربية من البلدة توقف المتظاهرون، وألقت الرئيسة المشتركة لمجلس البلدة فاطمة جاسم كلمة استنكرت فيها جرائم الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، وقالت: "الدولة التركية هي من أرسلت المجموعات المرتزقة والإرهاب إلى سوريا، ثم تدخلت بشكل سافر في سوريا، واحتلت الأراضي".

وأشادت بمقاومة عفرين، قائلة " مثّلت مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة أسمى صور المقاومة في عفرين خلال 58 يوم على التوالي".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تستنكر هجمات جيش الاحتلال التركي على عفرين و شعارات "يسقط الفاشي أردوغان".

(ل د/م ح)

ANHA