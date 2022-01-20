​​​​​​​مظاهرات وفعاليات متفرقة في مقاطعة الحسكة تؤكد أن عفرين لأهلها وستعود

تنديداً بيوم بدء هجوم جيش الاحتلال على مقاطعة عفرين، وجرائمه التي يرتكبها فيها منذ احتلاله، خرج اليوم، الآلاف من مكونات مقاطعة الحسكة، في مظاهرات وفعاليات متفرقة في مدن ونواحي المقاطعة "الحسكة، الدرباسية، تل تمر، الهول، الشدادي، مخيم واشو كاني"، تحت شعار "عفرين لأهلها وستعود"، مطالبين المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال.

ويصادف اليوم الذكرى الرابعة لبدء هجوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعة عفرين، حيث شنوا فيه هجمات برية وجوية، مستخدمين كافة الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً، انتهت باحتلالها في الـ 18 أذار/ مارس عام 2018.

ورفع المشاركون خلال المظاهرات والفعاليات، يافطات كتب عليها "لا لقتل الأطفال، لا للاحتلال التركي، اسمعوا صرخات أطفال عفرين، حان وقت تحرير عفرين، أوقفوا التهجير"، وصور ضحايا هجوم جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأعلام مؤتمر ستار ووحدات حماية الشعب والمرأة، مرددين الشعارات التي تندد بالهجوم التركي على عفرين وبالجرائم المرتكبة، وصمت المجتمع الدولي.

الحسكة

وشارك في مظاهرة مركز مقاطعة الحسكة التي انطلقت من أمام حديقة القائد آبو، وصولاً إلى دوار الشهيد جودي في حي الكلاسة، إلى جانب أهالي المدينة، أعضاء كافة المؤسسات المدنية، والمهجرون من عفرين في المدينة.

وتحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية بعد الوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الحسكة حسين بري، الذي أشار إلى أن هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، رمت عبر احتلال عفرين، وهجماتها المستمرة على شمال وشرق سوريا إلى القضاء على مشروع أبناء المنطقة الديمقراطي، وكسر إرادتهم، مؤكداً أنها استمرار للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان.

ولفت حسين بري إلى المقاومة التي لا تزال تبذل من قبل أبناء عفرين، في وجه دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، داخل عفرين وفي المخيمات، مؤكداً أن عفرين ستنتصر حتماً وستعود لأهلها.

من جانبها، أشارت إدارية مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، شريفة أحمد، في مخاطبتها للمشاركين، أن الهجمات المستمرة على شمال وشرق سوريا ليست إلا استكمالاً لمخططات دولة الاحتلال التركي للنيل من مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

واعتبرت استمرارها جزءاً من المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، ومشروعه الديمقراطي للشرق الأوسط، الذي يعد حلاً لكل الازمات التي يعاني منها الشرق الأوسط والعالم.

ونوهت شريفة أحمد أن عفرين وباقي المناطق المحتلة تشهد أبشع الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية، وفي مقدمتها النساء اللواتي يتعرضن للسجن والاغتصاب، أمام مرأى ومسمع العالم.

وناشدت إدارية مؤتمر ستار كافة المنظمات واللجان الحقوقية، لعب دورها الحقوقي والإنساني، والضغط على الأطراف الدولي لإنهاء الاحتلال.

واشو كاني

وفي مخيمات المهجرين عن منطقة سري كانيه المحتلة، خرج المئات من أهالي مخيم واشوكاني في مظاهرة حاشدة تحت شعار "لا للاحتلال، حان وقت تحرير عفرين" للتنديد بجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته التي يرتكبونها في عفرين منذ احتلالها، مؤكدين أن عفرين ستعود لأهلها، وسيتم طرد الغزاة منها مهما كلف الأمر.

وكما في مركز مقاطعة الحسكة، سرعان ما تحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية، تحدثت فيها عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار، وليدة بوطي، مستهلة حديثها بالقول "في الذكرى السنوية الرابعة لبدء العدوان التركي على مدينة عفرين لابد لنا أن نستذكر أن عفرين احتضنت كل مهجري الأزمة السورية دون تمييز وتقاسمت معهم لقمة العيش، وها هي عفرين اليوم، يعاني أهلها من أبشع أنواع الانتهاكات من سلب ونهب وخطف وتدمير للشجر والحجر".

وأكدت وليدة بوطي أن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي جرائم بحق الإنسانية، وأن التواطؤ بين دولة الاحتلال والمرتزقة جلي وواضح، "حيث يطبق المرتزقة أجندات الدولة التركية التي أدت إلى تهجير مئات الآلاف من أهالي عفرين الذين يعيشون في مخيمات الصمود والتحدي".

كما نوهت وليدة بوطي إلى أن احتلال عفرين جاء نتيجة تواطؤ جلي وواضح بين تركيا وأعوانها، ونتيجة لسياسات الدول العظمى التي وقفت ضد إرادة الشعوب المتآخية في المنطقة.

وأكدت على أن الاحتلال التركي يستهدف الإرادة الحرة والقوة الديناميكية في هذه الثورة؛ لذلك يستهدف ثورة المرأة بشكل مباشر، لأن المرأة أصبحت طليعية هذه الثورة، ويستهدف الشبيبة التي هي القوة الأساسية في بناء الحماية الذاتية التي تحمينا من جميع الانتهاكات والاعتداءات.

أكدت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار على الاستمرار في المشروع الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية والحفاظ على مكتسبات الثورة، وعدم الاستسلام للعدو مهما كلف الأمر.

تل تمر

خرج المئات من أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة ومهجري عفرين في الناحية، في مظاهرة مماثلة للتأكيد على تضامنهم مع عفرين ومهجريها.

وانطلقت المظاهرة من أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية، وجابت الشوارع الرئيسة للمدينة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة عفرين وتندد باحتلالها.

وفور وصول المتظاهرين إلى نهاية شارع فلسطين تحولت إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة باسم مجلس منطقة تل تمر، من قبل نائب الرئاسة المشتركة لبلدية تل تمر، محمد باقي كوتي.

قال فيها "دولة الاحتلال منذ احتلالها لعفرين وإلى الآن تقوم بجرائم حرب، تمثلت في التغيير الديمغرافي، والتهجير، والقتل، والنهب والسلب، والخطف والاغتصاب، واستهداف المدنيين في مناطق الشهباء".

وأكد خلال مخاطبته للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية على تضامن أهالي تل تمر مع مقاطعة عفرين المحتلة، وأهلها المهجرين من ديارهم في المخيمات، مشيداً بمقاومة المهجرين في المخيمات ومقاومة قوات تحرير عفرين والقوات التي صمدت لـ 58 يوماً في وجه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

الدرباسية

وفي الدرباسية دعا مجلس الناحية عبر بيان الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية إلى الابتعاد عن الصمت، تجاه ما تتعرض له مقاطعة عفرين، وأكدوا أن تحرير عفرين وباقي مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة من الأولويات لحل الأزمة السورية.

وشارك في إلقاء البيان أعضاء مجلس الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية، بالإضافة إلى العشرات من أهالي ناحية الدرباسية، الذي قرئ أمام مجلس الناحية من قبل عضوة المجلس، ديانا عبد الله، جاء فيه:

"عفرين تدخل عامها الرابع وهي محتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في مخالفة واضحة للمادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية عام 1907 ولجميع المعاير الدولية الإنسانية".

وتابع البيان "ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يتبنون نهج الإرهاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بشكل ممنهج، بحق المدينين".

وأضاف البيان: "الاحتلال التركي ومرتزقته قاموا بتغيير أسماء القرى والمناطق، وبثوا الرعب والخوف بين السكان لدفعهم للنزوح، وأقدموا على التطهير العرقي والقتل على الهوية، واستهداف المدنيين، والاغتصاب، والسرقة وفرض الإتاوات المالية على المدنيين، وسرقة محاصيلهم الزراعية، إلى جانب عمليات الخطف".

ودعا البيان: "الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وجميع دول العالم إلى الابتعاد عن الصمت الذي لا يجدي نفعاً حيال ما تتعرض له عفرين وباقي المناطق المحتلة، والقيام بواجبها ومسؤولياتها الإنسانية، تجاه شعب شمال وشرق سوريا".

وحذر البيان من مخاطر الصفقات، التي تعقد بين دولة الاحتلال التركي، والدول المتدخلة في الشأن السوري على حساب السوريين، التي لطالما كانت دوما تعقد على حساب الأراضي السورية ودماء السوريين.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرارهم في دعم مقاومة وصمود أهالي عفرين المهجرين من منازلهم، وعلى أن تحرير عفرين وباقي المناطق المحتلة من الأولويات لحل الأزمة السورية.

الهول

كما أدلى مجلس ناحية الهول شرق مقاطعة الحسكة، في السياق نفسه، ببيان إلى الرأي العام، أكد فيه على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وجعله من أولويات حل الأزمة السورية.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لبلدة أم حجيرة التابعة لناحية الهول، حسان سلطان، أمام مركز المجلس، بمشاركة العشرات من أهالي الناحية، وأعضاء مجلس الناحية.

وقال البيان "بدأ الاحتلال التركي في استهداف عفرين واحتلالها، واستهدف فيما بعد سري كانيه، وكري سبي، وتسعى اليوم لاحتلال ناحية تل تمر وزركان، عبر هجماته المستمرة، في خطوة منها لاقتطاع أجزاء من الأراضي السورية".

وأكد البيان دعم أهالي ناحية الهول لأهالي عفرين وسري كانيه، وكري سبي، وتضامنهم مع أبناء المنطقة بمختلف مكوناتهم في وجه ما تتعرض له شمال وشرق سوريا من هجمات مستمرة، والصمود في وجه جميع الاعتداءات على الأراضي السورية.

الشدادي

وفي ناحية الشدادي جنوب مقاطعة الحسكة، استنكر مجلس ناحية الشدادي ومؤسسات المجتمع المدني، احتلال جيش الاحتلال التركي لعفرين، وجرائم الحرب المستمرة من قبله في شمال وشرق سوريا، والصمت الدولي حيال ما يحدث فيها، عبر وقفة احتجاجية.

وبدأت الوقفة الاحتجاجية، بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، تلته كلمة لمؤتمر ستار ألقتها عضوة المؤتمر رشا الخليف، قالت فيها: "نستنكر اليوم احتلال مدينة الزيتون عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، تحت أنظار المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي".

وأضافت "في عفرين لم يحرك المجتمع الدولي ساكناً بل أطلق العنان للإرهاب ليعيثوا فساداً فيها".

وتخلل الوقفة أيضاً كلمة السياسي، محمد الحسن باسم الأحزاب السياسية جنوب الحسكة، قال فيها "نقف اليوم لنحيي قصة من قصص مقاومة العصر لمدينة بطولية اسمها عفرين، التي تحكي حب الأرض والتعلق بها".

وأضاف: "مضت أربع سنوات على احتلالها من قبل الاحتلال التركي ولازالت المقاومة شعلة متوهجة بدأها أبناؤها ضد فاشية دولة الاحتلال التركي".

(كـروب / أم)

ANHA