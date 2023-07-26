​​​​​​​مظاهرات شبه يومية تشهدها المناطق المحتلة

يواصل قاطنوا مخيمات ريف حلب الجنوبي كفرة، وترمانين، والأتارب، وإعزاز، وصوران، والباب، والسحارة بريف حلب، ومخيمات تجمع الكرامة، ومخيمات أطمة الغربية، ومخيمات دير حسان، وأطمة المدنية وكللي بريف إدلب، المظاهرات ضد مرتزقة "تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، حسب ما أكده المرصد السوري.

وأوضح المرصد أن المتظاهرين يطالبون بالإفراج عن المعتقلين، وينددون بممارسات مرتزقة "تحرير الشام" بدءاً من الاعتقالات التعسفية وانتهاء بانتهاك حرمة المنازل وترويع السكان.

وتشهد مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته مظاهرات واحتجاجات بشكل دوري تنديداً بممارسات مرتزقة "تحرير الشام" ومتزعمهم المرتزق "الجولاني" بحق القاطنين في المخيمات من اعتقالات تعسفية وكم الأفواه وتضييق الخناق عليهم، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في كل من السحارة، ومخيم ريف حلب الجنوبي، ومخيم الإيمان، الأتارب، وإعزاز، وصوران، والباب، وعفرين، وكفرة بريف حلب، وبابكة، ومخيمات تجمع الكرامة، ومخيمات أطمة الغربية، ومخيمات دير حسان وترمانين بريف إدلب.

كما خرجت مجموعة من النساء في مظاهرات في السياق نفسه، ببلدة كللي بريف إدلب يوم أمس.

(س ع/ف)