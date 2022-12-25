​​​​​​​مظاهرات منددة بمجزرة باريس الثانية ومطالب بفتح تحقيق شفاف

في سياق ردود الفعل المنددة بمجزرة باريس الثانية، أقيمت اليوم الأحد العديد من الفعاليات بين مظاهرات وبيانات في نواحي جل آغا، تربه سبيه، تل حميس، تل براك، وحلب.

جل آغا

تجمّع أهالي ناحية جل آغا وشيوخ ووجهاء العشائر الكردية والعربية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية في ساحة الشهيد معصوم الواقعة وسط الناحية للتنديد بمجزرة باريس الثانية، حاملين صور شهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية، وصور القائد عبد الله أوجلان وشهداء وحدات حماية الشعب والمرأة.

انطلقت المظاهرة من ساحة الشهيد معصوم، وسط ترديد شعارات تندد بالمجزرة، لتجوب الشارع العام، وتعود أدراجها إلى الساحة ذاتها وهناك تتحول إلى وقفة احتجاجية.

بدأت الوقفة بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة لجنة الاقتصاد بمؤتمر ستار في ناحية جل آغا، غصون محمد الغزال، كلمة نددت فيها بمجزرة باريس الثانية، وقالت في مستهلها "بتاريخ 23 -12-2022 استشهد ثلاثة مناضلين كرد بهجوم على المركز الثقافي الكردي في العاصمة باريس، ونحن النساء في مؤتمر ستار بناحية جل آغا ندين ونستنكر مثل هذه الهجمات".

وأضافت "إن هذا الاستهداف للمناضلين الكرد الثلاثة هو استهداف للمجتمع الكردي أجمع"، مطالبة الحكومة الفرنسية بفتح تحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة الجناة.

ثم ألقى الرئيس المشترك لبلدية الناحية، فيصل عبد العزيز حسن، كلمة قال فيها: "تسعى تركيا من خلال ارتكاب هكذا مجازر في باريس، إلى خلق مشاكل بين الكرد والحكومة الفرنسية التي لها موقف إيجابي حيال القضية الكردية".

وطالب حسن "الحكومة الفرنسية بفتح تحقيق شفاف في ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة الجناة".

وانتهت المظاهرة بتردد شعارات منددة بمجزرة باريس وأخرى تحيي الشهداء.

تربه سبيه

في السياق نفسه، خرج المئات من مكونات ناحية تربه سبيه في مظاهرة منددة بمجزرة باريس وطالبوا السلطات الفرنسية بالكشف عن ملابسات المجزرة.

المتظاهرون اجتمعوا أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية، حاملين صور شهداء مجزرة باريس الأولى والثانية انطلقوا نحو السوق المركزي.

وقف المتظاهرون في نهاية السوق المركزي دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء، نور الدين شاكر، كلمة، نوّه فيها "أن سياسة إبادة الشعب الكردي مستمرة، وفي جميع أنحاء العالم، وهي سياسة يحاول من خلالها أعداء الشعب الكردي نشر الرعب والخوف بين الكرد وباقي المكونات".

توجهوا بعدها إلى خيمة الاعتصام التي نصبت أمام مركز الشبيبة الثورية السورية غرب الناحية، وهناك ألقى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، سليمان عرب، كلمة؛ أشار فيها "أن مجزرة باريس هي امتداد لمجازر عديدة تقف وراءها سياسات تحاول ضرب المشروع الديمقراطي في الشرق الأوسط".

ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تربه سبيه غالية أحمد، كلمة، أكدت فيها أن استهداف المرأة الحرة دائماً كان سياسة تتبعها دولة الاحتلال التركي.

واستذكرت شهيدات مجزرة باريس الأولى، وقالت "المئات من النساء اليوم يحملن راياتهن ويمضين على دربهن".

وطالبت غالية أحمد السلطات الفرنسية بكشف ملابسات الهجوم الإرهابي في باريس.

هذا، وستستمر فعاليات خيمة الاعتصام حتى يوم غد الإثنين.

تل حميس

تجمّع أهالي ناحية تل حميس وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية أمام مبنى الترافيك الواقع شرق الناحية، رافعين أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، وصور شهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية، وجابوا شوارع الناحية مع ترديدهم الشعارات الرافضة للمجزرة الغاشمة.

بعد وصولهم إلى دوار النيابة العامة شرق الناحية، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس حمزة محمد، كلمة قال فيها إن الاحتلال التركي "لجأ إلى تحريك خلاياه الموجودة في الأراضي السورية والعالم، لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي وحد جميع أطياف الشعب".

وأضاف "من هنا وعلى امتداد جغرافية كردستان، نعلن تضامننا مع إرادة الشعوب في كافة الساحات النضالية، ولن نتوانى عن الدفاع عن وحدتنا أمام كل الضغوطات".

ثم ألقى الرئيس المشترك لبلدية ناحية تل حميس، يوسف المهوس، كلمة، شجب فيها الهجوم الغاشم على المركز الثقافي الكردي في العاصمة الفرنسية باريس، بالقول "ندين ونشجب الجرائم والمجازر التركية التي ترتكب في كل مكان، داخل كردستان وخارجها، وآخرها استهداف الرفاق في العاصمة الفرنسية باريس".

ثم ألقت الإدارية في لجنة التدريب في مؤتمر ستار في تل حميس، عفرة الوسمي، كلمة بيّنت فيها أنه "لا يزال استهداف القضية الكردية مستمراً وآخرها الهجوم الإرهابي الجبان على المركز الثقافي الكردي في باريس، الذي أدى إلى استشهاد 3 من الكرد".

وطالبت فرنسا بكشف هوية القاتل وداعميه ومحاسبتهم، معربة عن رفضها "للأعمال العنصرية المستمرة تجاه الجالية الكردية في فرنسا".

وأكدت عفرة في ختام كلمتها "الهدف من هذه الأعمال التي تحمل طابعاً سياسياً هو النيل من مشروع الأمة الديمقراطي الذي نادى به القائد أوجلان".

حلب

في السياق، خرج أهالي حي الشيخ مقصود وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في مظاهرة نظمها مؤتمر ستار، للتنديد بمجزرة باريس الثانية.

انطلقت المظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب، رفع فيها المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان والشهداء وأعلام مؤتمر ستار ويافطات كتب عليها "مقاومة الشعوب تنهي المؤامرة"، "أوقفوا إرهاب الدولة التركية على النساء".

وجابت المظاهرة شوارع الحي الرئيسة وسط ترديد الشعارات " .Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية".

ولدى وصولهم إلى مجلس الشهيد كلهات الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها عائشة حسو كلمة باسم مؤتمر ستار، أشارت فيها "أن مجزرة باريس الثانية من مخططات الاحتلال التركي".

بيّنت عائشة سبب استهداف الأنظمة الحاكمة للنساء "تدرك تماماً أن المجتمع الذي يقوده النساء والشبيبة والمتدربون على فكر وفلسفة القائد أوجلان يشكلون خطراً عليهم وعلى سياساتهم".

وتابعت "للمرة الثانية في باريس، تستهدف رائدة للمجتمع، وهي الشهيدة آفين (أمينة كارا)، التي حاربت في شمال وشرق سوريا ضد داعش، وتوجهت إلى باريس لتلقّي العلاج وهناك تم استهدافها".

وشددت عائشة "علينا تصعد وتيرة النضال على أسس حرب الشعب الثورية ومشروع الأمة الديمقراطية وفكر وفلسفة القائد أوجلان".

تل براك

كما أدان أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو بمجزرة باريس الثانية عبر بيان، أدلي به أمام دوار الفرن الآلي جنوب الناحية، بحضور العشرات من الأهالي وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية.

قرئ البيان من قبل الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية تل براك، عفاف الصالح.

أشار البيان إلى أن مجزرة باريس الثانية تعيد إلى الأذهان مجزرة باريس الأولى التي كانت بحق المناضلات الثلاث (ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان)، وطالب بفتح تحقيق شفاف وكشف ملابسات "الجريمة".

كما توجه البيان لعوائل الشهداء بأحر التعازي، ليختتم بمعاهدة الشهداء بالسير على خطاهم حتى نيل الحرية.

(كروب/ ل م)

ANHA