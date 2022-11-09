​​​​​​​مظاهرات لطلبة جامعتي كرميان وحلبجة في إقليم جنوب كردستان

وقالت وكالة روج نيوز، إن طلبة جامعتي كرميان وحلبجة بإقليم جنوب كردستان يواصلون اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي تظاهراتهم؛ للمطالبة بإقرار قانون خاص يلزم الحكومة بصرف المنح الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد.

وتحاول المظاهرات هذه المرة الضغط على حكومة إقليم جنوب كردستان، لإقرار قانون يلزم وزارة المالية والتعليم العالي بصرف مستحقات الطلبة المالية والمتمثلة بالمنح الشهرية بصورة مستمرة.

ويؤكد الطلبة استمرار المظاهرات ومقاطعة مقاعد الدراسة “لحين الاستجابة لمطالبهم”، المتمثلة بزيادة التخصيصات إلى 150 ألف دينار للطلبة خارج مراكز المدن، و100 ألف دينار لطلبة الأقضية والنواحي.

كما ويطالب الطلبة أيضاً بتقليل أجور الدراسات المسائية بنسبة 55٪ بدلاً من 45٪ والاستمرار بتحسين الخدمات في الأقسام الداخلية في جامعة كرميان.

(س ر)