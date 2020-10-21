​​​​​​​مظاهرات لحركة الشّبيبة الثّوريّة والمرأة الشّابّة تنديداً بالهجمات التّركيّة على شمال وشرق سوريّا

خرج مساء اليوم العشرات من حركة الشبيبة الثورية السورية وحركة المرأة الشابة بعد تجمّعهم في مركز الشهيد باور للشبيبة في مدينة ديرك للتظاهر ضد هجمات الاحتلال التركي، وانطلقت التظاهرة من أمام مركز الشبيبة وجابت شوارع ديرك وتوجّهوا صوب دوار الشهداء، وسط ترديد الشعارات التي تستنكر الصمت الدولي حيال الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا.

وحمل المتظاهرون المشاعل ولافتات كتب عليها "سوف ننهي الاحتلال التركي ومرتزقته وسننتصر" ، "لا للقصف التركي على المدنيين".

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار الشهداء وسط مدينة ديرك ألقوا هناك بياناً إلى الرأي العام.

وقرئ البيان من قبل الإدارية في حركة المرأة الشابة كلناز أحمد وقالت فيه:

"إنّ حركة الشبيبة الثورية السورية وحركة المرأة الشابة تندّد بالهجمات الفاشية التركية واستهدافها للمدنيين، وخرقها للاتفاقات الدولية في وقف إطلاق النار".

وتابعت : "نعاهد شعوب شمال وشرق سوريا برفع وتيرة النضال ضد الفاشية التركية ومرتزقتها حتى تحرير المناطق التي احتلتها الاحتلال التركي ومرتزقته الذي كان سبباً في تهجير 300 ألف من مناطقهم قسراً".

وانتهى التجمّع الجماهيري وسط الشعارات التي تحيّي مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا.

وفي نفس السياق خرج العشرات من شبيبة ناحية تربه سبيه في مظاهرة منددة بالهجمات التركية على المدنيين وآخرها قصف ريف ناحية ديرك واستشهاد مدنيين، وطالبوا المجتمع الدولي بحماية المدنيين في شمال وشرق سوريا ووضع حد للانتهاكات التركية.

المتظاهرون اجتمعوا أمام مركز اتحاد الشبيبة الثورية غرب الناحية، وجابوا السوق المركزي ليقفوا أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية وسط ترديد هتافات تندّد وتستنكر الهجمات التركية على المدنيين، وأكّدوا مواصلة النضال ضد الاحتلال التركي للأراضي السورية .

وبعد الوقوف أمام مركز مؤتمر ستار ألقوا بيان قرئ من قبل الإداري في اتحاد الشبيبة الثورية علي محمد، وقال فيه: "الهجمات التركية على المدنيين الأبرياء تهدف إلى تفريغ المناطق من أهلها ونشر الرعب بين المدنيين رغم أنها مناطق آمنة".

كما وأكّد من خلال البيان على: "أنّ شعوب المنطقة من كافة المكونات ستقاوم الاحتلال والمخططات التي تحاول تهجيرهم من أرضهم وأنّهم مستمرّون في المقاومة والصمود حتى تحرير كافة الأراضي من المحتل التركي".

(كروب/ل)

ANHA