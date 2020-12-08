​​​​​​​مظاهرات إقليم كردستان تحصد المزيد من الضحايا

حيث فقد اليوم الثلاثاء طفل يبلغ من العمر 12 عاماً حياته في التظاهرة التي خرجت اليوم، في ناحية سيد صادق التابعة لمدينة السليمانية، في حين ما زالت التظاهرة مستمرة.

وفي ناحية تكية التابعة لمدينة السليمانية أضرم المتظاهرون النار بمقر للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتوجه المتظاهرون بعدها إلى مقر الاتحاد الوطني الكردستاني. وعليه أقدمت القوات الأمنية على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم، ما أدى إلى فقدان متظاهر يبلغ من العمر 28 عاماً لحياته وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

هذا، وتستمر التظاهرة في ناحية تكية فيما يحاصر المتظاهرون مبنى الاتحاد الوطني الكردستاني.

كما انضمت ناحية قلادزي، وبيرميكرون وناحية زريان في شارزو وقضاء بنجوين وقضاء كلار إلى موجة الاحتجاجات التي تشهدها مناطق عدة من إقليم كردستان.

يذكر أنه فقد يوم أمس الاثنين طفلان آخران حياتهما خلال المظاهرات التي شهدتها مناطق متفرقة في إقليم كردستان وأصيب العشرات بجروح.

المصدر: وكالات