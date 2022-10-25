​​​​​​​مظاهرات حاشدة في نواحي مقاطعة قامشلو ضد هجمات الاحتلال التركي الكيماوية على الكريلا

تنديداً باستخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) وتضامناً مع مقاومتهم ضد هذه الهجمات خرجت مظاهرة حاشدة في نواحي كركي لكي، وجل آغا، وتل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، استذكر فيها الأهالي الشهيدة كلناز قره تاش (الاسم الحركي بيريتان) حيث يصادف اليوم (25 تشرين) ذكرى استشهادها الـ 30.

كركي لكي

تجمع المئات من الأهالي في ساحة الشهيد خبات ديرك في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الثلاثاء، للخروج بمظاهرة تنديداً باستخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في مناطق الدفاع المشروع.

بدأت المظاهرة بشعارات "لا للاحتلال التركي"، و "تحيا مقاومة الكريلا"، و "تموت الخيانة"، حمل فيها المتظاهرون صور الشهيدة بريتان.

جابت المظاهرة الشارع الرئيس للناحية، لتتوقف وسط الناحية، ومن هناك ألقت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية كركي لكي، غالية إبراهيم كلمة استذكرت في بدايتها الشهيدة بيريتان، وقالت: "هي تمثل إرادة المرأة الحرة المناضلة التي تسير آلاف النساء في كردستان على خطاها اليوم لتحقيق العدالة لكافة النساء".

وتابعت غالية حديثها بالقول إن "الاحتلال التركي انهزم في حربه ضد كريلا، لذلك يستخدم الأسلحة المحرمة دولياً على أبنائنا الكريلا، لكن الشعب الكردستاني صف واحد مع قوات الدفاع الشعبي وسند لها، لذلك فإن الاحتلال التركي منهزم لا محالة".

لتنتهي المظاهرة بشعارات "تحيا مقاومة الكريلا".

جل آغا

في سياق متصل، تظاهر المئات من أهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو في ساحة الشهيد معصوم الواقعة وسط الناحية.

رفع المتظاهرون صور الشهداء الـ 17 الذين كشفت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) عن سجلاتهم في الـ 18 من تشرين الأول الجاري، وصور الشهيدة بريتان، والأعلام والرموز الكردية.

كما حملوا يافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي"، و "لا للإبادة"، و "لا لهجمات الدولة التركية"، وسط ترديديهم هتافات تحيي مقاومة ونضال الكريلا.

جابت المظاهرة شوارع الناحية، وبعد وصولها إلى دوار الشهداء عادت أدراجها مرة أخرى وتوقفت في ساحة الشهيد معصوم، لتتحول إلى تجمع جماهيري، وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وإكراما لمقاومتهم.

تلاه كلمة لعضوة مؤتمر ستار، هبة الخلف التي استذكرت الشهيدة بيريتان التي ناضلت وقاومت ضد خط الخيانة والاستسلام واستذكرت جميع الشهداء كردستان الذين ضحوا بأرواحهم لحماية مكتسبات شعبهم.

وأدانت في حديثها الهجمات الكيماوية التي أسفرت مؤخراً عن استشهاد 17 مناضلاً من الكريلا، واستنكرت صمت القوى الدولية حيالها.

كما ألقت الإدارية في مجلس ناحية جل آغا نجوده فارس، أعربت فيها عن دعم أهالي الناحية للكريلا، وقالت: "نحن والكريلا في خندق واحد ضد الخيانة". مؤكدة أن الهجمات التي تستهدف الشعوب والكريلا ستفشل.

واختتمت المظاهرة بترديد شعارات تحيي وتمجد الشهداء، بالإضافة إلى شعارات تمجد مقاومة كريلا ضد هجمات الاحتلال التركي.

تل براك

وفي ذات الإطار، تجمع المئات من أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو للتظاهر ضد الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي والصمت الدولي الذي يشجعها على شن هذه الهجمات المحرمة دولياً على الكريلا.

انطلقت المظاهرة من دوار الفرن جنوب الناحية بمشاركة كافة مكوناتها الذين رفعوا صور الشهداء الــ 17 الذين ارتقوا خلال الهجمات الكيماوية، بالإضافة إلى صور القائد عبد الله أوجلان والشهيدة بريتان.

جالت المظاهرة الشوارع الرئيسة في الناحية وسط إغلاق تام للمحلات التجارية، فيما ردد المتظاهرون في تلك الأثناء شعارات "لا للخيانة"، و "لا للكيماوي" وشعارات تحيي مقاومة كريلا، لتتوقف المظاهرة عند دوار الشهداء وسط الناحية.

بعد وقوف المتظاهرين دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، ندى الأحمد، كلمة استنكرت فيها الهجمات التركية الكيماوية، واستذكرت في الوقت نفسه الشهيدة بيريتان، قالت: الشهيدة بيريتان هي رمز المرأة المقاومة التي رفضت الخضوع والاستسلام للخونة واختارت المقاومة والحرية نهجاً لها".

وأضافت ندى الأحمد "ندين ونستنكر بشدة قيام الدولة التركية الفاشية بضرب الرفاق الكريلا بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، ونعاهد شهداءنا بالاستمرار على نهج المقاومة والحرية، والسير قدماً على الطريق الذي رسمه القائد أوجلان حتى الوصول إلى مجتمع ديمقراطي حر يمتلك العدل والمساواة".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي وتمجد الشهداء.

(كروب/ س ر)

ANHA