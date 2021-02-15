​​​​​​​مظاهرات حاشدة في عين عيسى وكوباني تنديدًا بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان

ونظمت في مدينة كوباني وناحية عين عيسى ـ ظهر اليوم ـ مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من الأهالي، تزامنًا مع حلول الذكرى السنوية الـ 22 لاعتقال القائد عبدالله أوجلان.

عين عيسى

في ناحية عين عيسى انطلقت المظاهرة بمشاركة المئات من الأهالي من دوار الانضباط العسكري وصولًا إلى دوار البلدية وسط الناحية، رافعين صور القائد عبدالله أوجلان.

وردد المشاركون خلال المظاهرة هتافات تحيي القائد عبدالله أوجلان وتدين المؤامرة الدولية عليه.

وعند الوصول إلى دوار البلدية ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي ـ صبري نبو ـ كلمة أوضح فيها أن الدول الرأسمالية المستبدة استهدفت كافة الشعوب المضطهدة بشخصية القائد عبدالله أوجلان.

وأردف أن هذه الدول أرادت بمؤامرتها حبس أفكار أوجلان بين جدران السجن، خوفًا من انتشارها وتمددها إلى بلدانهم.

وأشار صبري خلال كلمته إلى أن "هذه الدول متوهمة إذا اعتقدت أنها بحبس القائد استطاعت أن تحبس أفكاره، لأن أفكاره وفلسفته لامست قلوب الشعوب المضطهدة واستطاع رفاق دربه نشرها في العديد من مناطق ودول العالم".

وأيدت مايا العلي المتحدثة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي ما قاله صبري نبو إن الدول والحكومات الاستبدادية حاكت مؤامرتها على القائد عبدالله أوجلان لأنه نبه وطالب الحكومات بحقوق الشعوب المضطهدة.

وطالب كل من صبري ومايا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الدولة التركية للإفراج عن القائد عبدالله أوجلان.

وانتهت المظاهرة بالهتافات التي تحيي القائد عبدالله أوجلان، وتندد بالمؤامرة الدولية التي حيكت ضده.

كوباني

وفي كوباني، وصلت المسيرة الراجلة الطويلة التي بدأتها حركة الشبيبة الثورية السورية في الـ 13 من الشهر الجاري، إلى مدينة كوباني بعد أن قطعت مسافة 20 كيلو مترًا في القرى الجنوبية والشرقية.

واجتمع الآلاف من الأهالي في المدخل الشرقي لشارع 48 باستقبال العشرات من الشبيبة القادمين من المسيرة الراجلة، وخرجوا جميعًا في مظاهرة حاشدة واتجهوا إلى ساحة المرأة الحرة على بعد مئات الأمتار من مكان التجمع.

وحمل المشاركون في المظاهرة رايات وصور القائد عبدالله أوجلان، ولدى وصولها إلى ساحة المرأة الحرة، تحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية ألقيت خلالها العديد من الكلمات.

وألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات حسين الشيخ كلمة قال فيها إن "مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان هو مشروع تحرير الشخصية الشرق أوسطية، ومن هنا نؤكد ونصر على أننا باقون على النهج الذي صنعه القائد للشعوب، وباقون على العهد للشهداء".

وأضاف في نهاية حديثه مرددًا "نقول إن العام ٢٠٢١ سيكون عام تحقيق الحرية للقائد عبد الله أوجلان".

ثم ألقت عائشة أفندي كلمة باسم حركة المرأة الحرة قالت فيها "نحيي مقاومة القائد، ونقول إننا ننتقد ذواتنا أمام القائد عبدالله أوجلان ونقول له إن فكرك وإرادتك انتشرت في الشرق الأوسط بكافة اللغات".

كما ألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في مقاطعة كوباني حمودة كوباني كلمة قال فيها "اليوم نحيي الذكرى المأساوية الـ ٢2 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان ونعاهده أننا ماضون على طريقه وفكره وفلسفته".

هذا وناشد حمودة كوباني الشبيبة الثورية في كافة أرجاء كردستان داعيًا إياهم إلى الانتفاض والوقوف في وجه المؤامرات التي تستهدف القضية الكردية وثوراتها".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات المنددة باستهداف الحريات والقوة الثورية الكردية برموزها وشخصياتها الوطنية.

(ج)

ANHA