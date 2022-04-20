​​​​​​​مظاهرات حاشدة في السليمانية ضد الهجمات التركية وخيانة الديمقراطي الكردستاني

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 17 من نيسان الجاري هجمات واسعة على مناطق زاب وآفاشين ومتينا بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية المحتلة أثار غضباً شديداً في الشارع الكردستاني، وفي هذا السياق تظاهر اليوم المئات من الأهالي بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية احتجاجاً على هجمات الدولة التركية المحتلة.

وانطلقت التظاهرة من شارع سالم واتجهت نحو الحديقة العامة وسط مدينة السليمانية، وهتف المتظاهرون بشعارات تحيي مقاومة الكريلا وتندد بالخيانة.

هذا وتستمر التظاهرة إلى أن تتوقف أمام الحديقة العامة، ومن المقرر أن يلقى عدد من الكلمات.

المصدر: روج نيوز