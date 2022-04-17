وقالت فيدان عطا سليم، الأمينة العامة لمنصة "سنوقف قتل النساء" لوكالة فرانس برس إن "وقف كفاحنا ليس ممكناً. لن نسمح بإغلاق جمعيتنا".

'لا تلاحقوا النساء بل القتلة!'

فيما تجمع مئات المتظاهرين في إسطنبول هاتفين "لا تلاحقوا النساء بل القتلة!"، وشارك ممثلون عن أحزاب معارضة وأفراد من أسر ضحايا جرائم قتل النساء في التظاهرة بإسطنبول وفق وكالة فرانس برس.

وكانت قد رفعت السلطات التركية دعوة قضائية ضد منصة "سنوقف قتل النساء"، يوم الأربعاء.

و"سنوقف قتل النساء" منصة تركية غير حكومية تعنى بمراقبة جرائم العنف ضد المرأة، تصدر إحصائيات رسمية عن أعداد جرائم القتل والعنف المرتكبة بحق المرأة، كما تناهض جميع أشكال العنف عليها.

(ش ع)