​​​​​​​مظاهرات في روجهلات وإيران على خلفية تسميم الطالبات

وأظهرت مقاطع فيديو لقوات الأمن الإيرانية وهي تحاول تهدئة الناس أولاً وتفريقهم بوعود كاذبة، كما نُشرت صور أخرى تظهر إلقاء الغاز المسيّل للدموع على الناس، حسب ما نقلته وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

وبدأ أهالي مدينة مهاباد مظاهرة احتجاجية عبر إنشاء حواجز على الطرق وإشعال الحرائق وترديد الشعارات، وذلك عقب تسميم طالبات مدرستين في مهاباد، كما أصدر نشطاء مدنيون دعوة لمقاطعة المدارس اليوم الأحد (16 نيسان الجاري)، "نطلب من جميع أولياء الأمور والطالبات والمعلمين/ـات، عدم الالتحاق بالمدارس كدليل على الاحتجاج على الهجمات الكيماوية وانعدام سلامة حياة الطالبات".

وكانت 9 مدارس إيرانية على الأقل، شهدت أمس السبت، هجمات كيماوية، نُقل على أثرها العديد من الطالبات إلى المراكز الطبية. وتقع هذه المدارس في مدن إيذه، وسنندج، وسربل ذهاب، وتاكستان، وأروميه، ومهاباد، وشهرقدس، حسب ما ذكره موقع إيران انترنشينال.

وقد أثارت هذه القضية، إلى جانب استمرار تسميم الطالبات، غضب المواطنين وأولياء الأمور.

هذا ولم تتخذ الدولة الإيرانية وبعد مرور نحو 5 أشهر على بدء الهجمات الكيماوية على المدارس وتسميم آلاف الطالبات أي إجراءات للقبض على المتهمين، كما لا تزال تواصل نهجها في إنكار هذه الهجمات.

(ي م)