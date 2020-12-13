​​​​​​​مظاهرات في مقاطعة قامشلو رفضًا لاتفاق هولير - بغداد

تنديدًا بالاتفاق المبرم بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد شنكال، نظمت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية PYNK في ناحيتي تربه سبيه وجل آغا التابعتين لمقاطعة قامشلو تظاهرتين منفصلتين.

في ناحية تربه سبيه، خرج الأهالي في تظاهرة مطالبين بوقف المؤامرات التي تحاك ضد شنكال وأعلنوا تضامنهم مع الشعب الإيزيدي.

وانطلقت التظاهرة من أمام مركز مؤتمر ستار وجاب السوق المركزي، وحمل المتظاهرون لافتة كتب عليها " لا لاقتتال الإخوة.. حان وقت الوحدة الوطنية".

وانتهت التظاهرة بتجمع قرب مركز مجلس ناحية تربه سبيه، حيث ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية بيانًا باسم أحزاب الوحدة الوطنية، عبّرت فيها عن تضامنها مع مقاومة شنكال.

وفي ناحية جل آغا انطلقت التظاهرة من دوار الشهيد معصوم وجابت السوق المركزي، وردد المتظاهرون الشعارات التي تحيي وحدة الصف الكردي.

وتوقف المتظاهرون أمام كراج الناحية، حيث ألقى الإداري في حزب الحداثة الديمقراطية في ناحية جل آغا، طه ويس الشمام، كلمة باسم أحزاب الوحدة الوطنية وأشار من خلالها إلى أن أحزاب الوحدة الوطنية يرفضون أي’ مؤامرة جديدة تستهدف الشعب الإيزيدي".

(كروب/ م ح)

ANHA