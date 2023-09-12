​​​​​​​ميزوبوتاميا للثقافة والفن تعزي بوفاة الفنان بيتوجان

وأصدرت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن برقية عزاء بوفاة الفنان الكردي بيتوجان، وأكدت على مواصلة مسيرة الفن الكردي.

وجاء في برقية العزاء أن الفنان بيتوجان خلف إرثاً فنياً غنياً استفادت منه كافة شعوب المنطقة "كانت دولة الاحتلال والإبادة تعرض عليه الكثير من المغريات، لكن الفنان بيتوجان لم يتنازل. لقد أصر على المضي في نهج النضال. النار التي كانت تشتعل في قلبه كانت نار الحرية، وهو بدوره نقل هذه النار إلى قلوب الشعب الكردي."

وتوجهت حركة ميزوبوتاميا بالعزاء لذوي الفنان بيتوجان وسائر الشعب الكردي. وأكدت أنها سوف تستذكر الفنان بيتوجان وستبقى وفية لميراثه الفني.