​​​​​​​ميركل: على جميع الدول الأوروبية الالتزام بدعم اليونان

وتصاعدت التوترات بين اليونان وتركيا مرة أخرى في أوائل أب/أغسطس بعد إعلان أنقرة تجديد جهودها للعثور على الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، التي تعتبرها أنقرة جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة للقسم القبرصي الذي تحتله تركيا.

وصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي عليها التزام بدعم اليونان في خلافها مع تركيا بشأن موارد الطاقة البحرية.

وأضافت المستشارة أنها ناقشت الخلاف بين أثينا وأنقرة "بشكل مكثف" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكما أكدت ميركل أن ألمانيا "ملتزمة" بمنع تصعيد النزاع بين البلدين حول شرق البحر المتوسط ​​ودعت إلى حل مشترك للنزاع حول المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

أرسلت تركيا سفينة أبحاث زلزالية إلى شرق البحر المتوسط​​، برفقة سفينة حربية، لهذا الغرض، ولطالما عارضت الحكومة اليونانية هذه الجهود، التي لا تعترف بمطالبات أنقرة هناك، مما دفع البلاد إلى تعبئة القوات العسكرية للرد على الإجراءات التركية.

وسبق التصعيد الأخير قيام البلدين بإبرام اتفاقيات منفصلة مع دول أخرى لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي تتعارض مع بعضها البعض. ووقعت أثينا مثل هذا الاتفاق مع الحكومة المصرية وأبرمت تركيا اتفاقاً مع حكومة السراج التي تسيطر على الجزء الشمالي الشرقي من ليبيا التي مزقتها الحرب.

(م ش)