​​​​​​​ميقاتي: الحكومة بعد ظهر اليوم ولا ثلث معطلٌ لأي فريق فيها

وقال ميقاتي في تصريحات صحفية لـ"لبنان 24": المهم ثقة الناس وأن يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية.. الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى إليه.

وعن التحديات التي ستواجه الحكومة والتضامن بين أعضائها قال: سبق وقلت إنني لا أشكّل حكومة، بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان.

ورداً على سؤال قال: لا ثلثاً معطلاً واضحاً أو مستتراً لأي فريق في الحكومة الجديدة.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت أن لقاءً مرتقباً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ظهر اليوم في قصر بعبدا.

وفي حال أبصرت الحكومة النور اليوم، فإنّ أمامها 4 مهام رئيسيّة، من شأنها إراحة الوضع المتأزم على كافة الأصعدة. وهذه الإجراءات السريعة التي يتوجّب على الحكومة القيام بها بسرعة قصوى هي: بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حصة لبنان من التقديمات والتي تُقدر بـ860 مليون دولار أميركي. وتمويل البطاقة التمويلية عبر البنك الدولي.

يضاف إلى ذلك تعديل سعر صرف السحوبات الشهرية للمودعين في لجنة المال والموازنة. وتصحيح رواتب القطاع العام، وهذا ما يجري التخطيط لتنفيذه على مسافة أشهر من الانتخابات النيابية والتي تُحاول الأحزاب في فترة الأشهر المتبقية من استرجاع بعض ما خسرته من مُناصرين خلال الأزمة الاقتصادية الخانقة.

(ز غ)