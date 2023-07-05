​​​​​​​ميدفيديف: إنهاء الحرب أما باتفاق سلام أو بالأسلحة النووية

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، الأربعاء، إن إنهاء أي حرب بسرعة ممكن عبر خيارين هما: اتفاقية سلام أو استخدام الأسلحة النووية.

وفي فيديو نشره على قناة بتطبيق "تليغرام"، قال ميدفيديف: "يمكن إنهاء أي حرب، حتى الحرب العالمية بسرعة: إما باتفاقية سلام، أما بفعل ما فعلته الولايات المتحدة عام 1945 باستخدام الأسلحة النووية. الثمن هو حياة نحو 300 ألف مدني".

ويشير ميدفيديف بحديثه إلى إلقاء الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي في اليابان إبان الحرب العالمية الثانية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب.

وفي السياق كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية وذلك نقلاً عن مسؤلين غربيين بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، حذّر شخصياً نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، وهو ما نفاه الكرملين.

(م ش)