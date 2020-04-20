​​​​​​​موسكو: طائرة مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق الساحل السوري

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة تاس الروسية "في 19 أبريل 2020، حوالي الساعة 3 مساء (بتوقيت موسكو)، تم الكشف عن هدف جوي بواسطة وسائل روسية للسيطرة على المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأبيض المتوسط، كانت تحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية في الجمهورية العربية السورية".

وأكدت الوزارة أن مقاتلة روسية انطلقت من قوات الدفاع الجوي لقاعدة حميميم لتحديد الهدف، وقالت "طيار المقاتلة الروسية بعد إن اقترب من الهدف حدد رقم الرحلة وانتماء الطائرة للبحرية الأمريكية وقام بمرافقتها".

يشار إلى أنه بعد أن غيرت طائرة الاستطلاع الأمريكية مسار الرحلة عن المنشأة العسكرية الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة.

وأكدت الخارجية الروسية أن جميع الرحلات الجوية لقوات الفضاء الروسية تجري وتلتزم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.

ومن جهتها أعلن الأسطول السادس للقوات البحرية الأمريكية أن طيارتين روسيتين اعترضتا طائرة تابعة للبحرية الأمريكية "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" يوم الأحد.

وقالت البحرية الامريكية :" إن طائرة استطلاع أمريكية من نوع " P-8A" تابعة للبحرية الأمريكية كانت تحوم في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط عندما تم اعتراضها مرتين من قبل SU-35 الروسية في غضون ساعتين".

(م ش)