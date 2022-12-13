​​​​​​​موسكو: نراقب عن كثب القمة الأميركية الإفريقية

تنطلق اليوم الثلاثاء، القمة الأميركية الإفريقية والتي تستغرق ثلاثة أيام في واشنطن؛ وتهدف حسب موقع الحرة، لمناقشة "الديمقراطية" في القارة، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها ستلتزم بتقديم 55 مليار دولار للدول الإفريقية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان إن الولايات المتحدة "ستضع الموارد على الطاولة" خلال القمة.

وأضاف إن الرئيس بايدن، سيقيم مأدبة عشاء مساء الأربعاء لنحو 50 من الزعماء الأفارقة ويعلن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين.

وقال سوليفان إن بايدن سيعين أيضاً ممثلاً خاصاً لتنفيذ الأفكار التي ستناقش خلال القمة، كما تخطط وزارة الخارجية الأميركية لتعيين السفير جوني كارسون لهذا الدور.

وأكد أن الولايات المتحدة لن "تفرض شروطاً" خلال القمة الأميركية الإفريقية لدعم أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو ستتابع عن كثب القمة الأميركية الإفريقية، مشيراً إلى أنها لن تكون قادرة على التدخل في شؤون التعاون بين روسيا ودول القارة الإفريقية.

وقال بوغدانوف: "بالطبع نحن مهتمون بكيفية تنظيمهم لهذه القمة وكل ما تتضمنه من محتوى ومناقشات الوثيقة النهائية. لذلك سنراقب عن كثب".

وأشار الدبلوماسي في الوقت ذاته إلى أن القمة لن تتمكن من التدخل في العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية.

(م ش)