​​​​​​​موسكو: نعمل على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان

وقال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومدير الدائرة الثانية لآسيا في الخارجية الروسية: "نحن منخرطون في هذه الجهود، وشركاؤنا أيضاً يعملون عن كثب على ذلك".

ولكنه حذر من أن هذا الاجتماع حتى في حال انعقاده لن يغيّر الوضع، وأضاف: "كان من الضروري التفكير في عقد اجتماعات من قبل، وليس الآن".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في الخارجية قوله إن الوزارة تراقب عن كثب تطور الأوضاع في أفغانستان بالتنسيق مع السفارة في كابول.

من جانبه، قال فلاديمير دشاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، إنه "يجب على مجلس الأمن الدولي الاستجابة لما يحدث في أفغانستان واتخاذ قرار يلزم الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لمنع إراقة الدماء على نطاق واسع في البلاد".

يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه حركة طالبان أطراف العاصمة كابول، وقال مسؤولون في الحركة إنهم يأملون في تسليم المدينة لهم دون قتال.

(ح)