​​​​​​​موسكو وطهران تنسقان بهدوء ضد واشنطن في سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة وروسيا والصين وإيران من جهة أخرى.

مسؤول أميركي: روسيا وإيران تنسقّان بهدوء في سوريا للضغط على الولايات المتحدة

قال مسؤول عسكري أميركي كبير لموقع المونيتور الأميركي إن الطيارين القتاليين الروس تراجعوا عن الموجة الأخيرة من الرحلات الجوية المسلّحة التي كانت تهدد القواعد الأميركية في سوريا، منذ نشر البنتاغون طائرات مقاتلة من طراز F-22 في المنطقة الشهر الماضي.

كما لفت الموقع إلى أن الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران على القواعد الأميركية في العراق وسوريا توقفت منذ أن أذنت إدارة بايدن بضربات جوية في آذار الماضي، أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 11 من أعضاء الميليشيات رداً على هجوم بطائرة بدون طيار قبل ساعات فقط أسفر عن مقتل متعاقد أميركي.

ومع ذلك، قال مسؤول عسكري أميركي كبير إنه رأى مؤشرات على أن القادة العسكريين الروس في سوريا ينسقّون بهدوء مع الحرس الثوري الإيراني بشأن خطط طويلة الأجل للضغط على الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد.

وأوضح المسؤول: "هناك تلاقي مصالح بين هذه المجموعات الثلاث، الإيرانيين والروس والسوريين".

قال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "أرى أدلة على التخطيط على المستوى العملياتي بين قيادة فيلق القدس التي تعمل في سوريا والقوات الروسية العاملة في سوريا".

الولايات المتحدة وحلفاؤها يحافظون على الوحدة ضد روسيا فهل يمكنهم فعل الشيء نفسه مع الصين؟

تتماسك الولايات المتحدة وحلفاؤها في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة ما يرون أنه تحدٍّ متشابك بشكل متزايد من روسيا والصين، حيث أظهرت نوبة دبلوماسية الأسبوع الماضي مرونة وحدود وحدة الحلفاء، حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وعرضت قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا دعماً جديداً لأوكرانيا، وحافظت على تماسك التحالف على الرغم من عدم منح كييف مساراً واضحاً للعضوية بينما لا تزال البلاد تتعرض لهجوم من روسيا. في نفس الاجتماع، دعت المجموعة لأول مرة بكين إلى الكف عن العمل مع موسكو و"محاولاتها المتضافرة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد".

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا كانت روسيا في حربها على أوكرانيا هي الأولوية الأكثر إلحاحاً للولايات المتحدة وحلفائها، فإن التنسيق الأكثر إحكاماً بين موسكو وبكين يثير احتمال نشوب صراع على جبهتين على طرفي القارة الأوراسية.

قام الزعيم الصيني شي جين بينغ بتحالف بكين بشكل أوثق مع روسيا على مدى العقد الماضي لتقويض النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، وبدا أن هذا تكثّف عندما سافر شي إلى موسكو في آذار. وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمل معاً لدفع هذا التغيير. بالنسبة للولايات المتحدة، مع التزاماتها الأمنية تجاه حلفائها في أوروبا وآسيا، يمكن أن تؤدي التحديات المتزامنة من موسكو وبكين إلى زيادة الموارد العسكرية الأميركية، ما يجعل التحالفات التي يمكن الاعتماد عليها أكثر ضرورة.

قال ماتيو دروين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الفرنسية "إذا كان هناك شيء واحد قد تغير العام الماضي فهو تأثير الشراكة بلا حدود بين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، هذا المنظور محسوس بشكل خاص بين حلفاء أوروبا الوسطى والشرقية على الخطوط الأمامية للضغط الروسي".

وأضاف: "إنهم مقتنعون أكثر فأكثر بأن الصين وروسيا وجهان لعملة واحدة، وهم مقتنعون داخلياً أكثر فأكثر بالحاجة إلى مواجهة التحدي الصيني".

(م ش)