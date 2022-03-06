​​​​​​​موسكو وكييف تعلنان حصيلة الخسائر منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن قواتها "ضربت 61 منشأة عسكرية أوكرانية ليل أمس السبت"، وكشفت عن استهداف "ما يفوق 2200 بنية تحتية عسكرية لأوكرانيا".

وأكدت أيضاً تدمير منظومة إس-300 المضادة للطائرات في أوكرانيا، وإسقاط 4 طائرات سو-27، و6 طائرات مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانب أخر، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه "تم تدمير 285 آلية عسكرية وأكثر من 90 طائرة للقوات الروسية منذ بداية الهجوم على البلاد".

وأوضحت قيادة الجيش الأوكراني أن "أكثر من 11 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الغزو".

يذكر أنّ روسيا تدخلت عسكرياً في أوكرانيا في الـ 24 من الشهر الفائت، معلنة حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما سمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقاً، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

(د ع)