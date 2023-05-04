​​​​​​​موسكو تتهم واشنطن بالوقوف وراء محاولة اغتيال بوتين

اتهم المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء هجوم أوكرانيا على الكرملين بمساعدة الطائرات المسيّرة وهي من اختارت أهداف كييف.

تابع: "مثل هذه المحاولات للتبرؤ من هذا في كل من كييف وواشنطن هي بالطبع سخيفة تماماً. نحن نعلم جيداً أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال ومثل هذه الهجمات الإرهابية لا تتخذ في كييف، بل في واشنطن. وكييف تفعل ما تؤمر به، وقد جاءت الأوامر بذلك".

وأضاف بيسكوف أن موسكو تعرف أنه "في كثير من الأحيان، حتى الأهداف نفسها لا تحددها كييف، وإنما واشنطن، ومن ثم تنفذها كييف".

وهدد بيسكوف بأن الرد الروسي على هجوم المسيرتين سيكون مدروساً ومتوازناً، منوهاً بأن على واشنطن بمشاركتها في الهجوم على الكرملين إدراك خطورة هذا التورط المباشر في النزاع.

وكانت الكرملين قد أفاد أنه في ليلة 3 أيار، حاولت أوكرانيا قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيّرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم.

(م ش)