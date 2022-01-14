​​​​​​​موسكو تستضيف وفدي تركيا وأرمينيا لعقد أول جلسة حول تطبيع العلاقات بين البلدين

وترأس الوفد الأرميني نائب رئيس برلمان البلاد روبين روبينيان، بينما ترأس الوفد التركي سفيرها السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كيليتش، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي".

وكانت أنقرة ويريفان قد عينتا المبعوثين في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تمهيداً للتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوماً علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، وحدودهما البرية مقفلة منذ عام 1991.

وكانت تركيا قد أعلنت استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين المتوقفة منذ 2020، ولكن دون تحديد موعد لذلك، بينما رفعت أرمينيا منذ الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، حظراً على البضائع التركية وضعته منذ عام.

وحصلت شركة الطيران الأرمنية "فلاي ون أرمينيا" على إذن من السلطات التركية لتسيير رحلات بين البلدين، وفقاً لما ذكرته وكالة "تاس" أمس الخميس.

(ل د)