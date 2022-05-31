​​​​​​​موسكو تكثّف ضغطها على دونباس وكييف تنتصر في معركة الحظر على النفط الروسي

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال قمّة في بروكسل ليل الإثنين – الثلاثاء، على حظر تدريجي، سيشمل في البداية واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، أي ثلثي المشتريات الأوروبية من الذهب الأسود الروسي. كما مُنح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك لرفع فيتو المجر.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، في تغريدة، إنّ هذا الخفض "سيحرم آلة الحرب الروسية من مصدر تمويل ضخم".

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايي، أن الاتّحاد سيبحث "في أقرب وقت ممكن" توسيع نطاق هذا الحظر، ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل، ما يرفع إلى 90% كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلّى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعا القادة الأوروبيين في مداخلة عبر الفيديو أثناء القمة، إلى ضرورة أن يواجهوا موسكو.

وتشمل هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا.

وصعدت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي الحد من استيراد النفط من روسيا، أحد أبرز منتجي الذهب الأسود في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط"، بنسبة 3.48% إلى 119.08 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.81% إلى 123.87 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".

وميدانياً، تتقدم القوات الروسية شرق البلاد. وتواجه القوات الأوكرانية في قلب سيفيرودونيتسك التي تشكل إلى جانب ليسيتشانسك، مدينة رئيسة في أجزاء من دونباس لا تزال تحت سيطرة الأوكرانيين.

ويحاول الجيش الروسي محاصرة سيفيرودونيتسك والسيطرة عليها منذ أسابيع، في هجوم تكثّف في الأيام الأخيرة. وأقرّ زيلينسكي بأن الجيش الأوكراني يواجه صعوبة في صدّ هذا الهجوم.

وقال مساء الإثنين "الوضع في دونباس لا يزال صعباً للغاية. الجيش الروسي يحاول تركيز قواته هناك لممارسة المزيد من الضغط على مدافعينا".

وقال الجيش الأوكراني في أول إحاطة له صباح الثلاثاء "من جانب دونيتسك، العدو يهاجم قواتنا بمدافع الهاون والمدفعية وبقاذفة قنابل يدوية على طول خطّ الجبهة. تتركز الجهود على السيطرة على سيفيرودونيتسك".

وتسعى القوات الروسية إلى السيطرة على حوض التعدين في دونباس الذي سيطرت عليه القوات "الانفصالية" الموالية لروسيا والمدعومة من موسكو بشكل جزئي عام 2014.

(م ش)