​​​​​​​موسكو تعرب عن قلقها من إمكانية استغلال داعش لفوضى الحرب بشمال أفغانستان

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، مدير قسم آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف في تصريح صحفي أوردته وكالة ريا نوفوستي الروسية: "نحن قلقون من أن عناصر تنظيم داعش قد يستغلون فوضى الحرب في شمال أفغانستان ... هذه نقطة مهمة للغاية بالنسبة لنا".

وأوضح أن عناصر حركة طالبان الذين استولوا مؤخّراً على عدد من المناطق في شمال أفغانستان، يعتبرون "أعداء لتنظيم داعش".

هذا ولا تزال المعارك بين حركة طالبان والقوات الحكومية الأفغانية متواصلة، وتمكنت طالبان من السيطرة على مناطق كبيرة في الأسابيع الأخيرة.

ويزداد الوضع في أفغانستان توتراً بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها، وهو ما وصفه (الانسحاب) وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه اعتراف أميركا بفشلها في مهمتها بأفغانستان.

(م ش)