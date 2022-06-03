​​​​​​​موسكو تعلق على تهديدات أنقرة باحتلال شمال وشرق سوريا

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة: "تلقينا تقارير مثيرة للمخاوف عن مثل هذه العملية العسكرية.. نأمل بأن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع الصعبة أصلا في سوريا"، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأشارت زاخاروفا إلى أنها تتفهم ما وصفته بـ "مخاوف تركيا من تهديدات أمنها القومي من المناطق الحدودية".

وأضافت: نرى أنه لا يمكن ضمان الأمن على الحدود السورية التركية إلا بنشر قوات الأمن السورية.

يوم الأربعاء الفائت، هدد رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان باحتلال ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء ومنطقة منبج.

بعد إسقاط أنقرة لمقاتلة حربية روسية في سوريا في الـ 24 من تشرين الثاني عام 2015 تدهورت العلاقات بين روسيا التي تدعم حكومة دمشق وأنقرة التي تدعم المجموعات المرتزقة. بعد خلافات عميقة دامت نحو 9 أشهر عادت العلاقات بين تركيا وروسيا تدريجياً لكن كانت على حساب الشعب السوري. أجرت الدولتان مقايضات عديدة في عام 2016. حيث احتلت تركيا مقاطعة عفرين بعدما فتحت روسيا الأجواء للدولة التركية المحتلة مقابل انسحاب المرتزقة من مناطق الغوطة ودوما في دمشق.

(م)