وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية صباح اليوم الأحد، إن "الجيش الروسي يواصل عملياته الهجومية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأكد كوناشينكوف أن "القوات الروسية دمرت بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة، قاعدة وقود كبيرة بالقرب من مدينة لفوف، كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية في المناطق الغربية من البلاد، وكذلك في منطقة العاصمة كييف".

وأضاف: "كما دمرت القوات الروسية بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنعاً في لفوف كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز Tor وS-125، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات" وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

ومن جانبها قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني، الأحد، إنها "دمرت 19 آلية عسكرية روسية في إقليم دونباس".

وذكرت الأركان الأوكرانية في بيان أن قواتها صدت "7 هجمات في منطقتي دونيتسك ولوهانسك بإقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، حيث دمّر جنود أوكرانيون 8 دبابات و8 وحدات مصفحة و 3 آليات".

وأضافت أن الجيش "أسقط طائرة حربية و12 طائرة مسيّرة من مختلف الأنواع وصاروخين كروز أطلقهما الجيش الروسي".

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقد "تكبد العدو (الروسي) خلال شهر الحرب خسائر فادحة ".

ومن جانب آخر، أعلنت بريطانيا أنها مستعدة لرفع العقوبات التي فرضتها على موسكو في حال سحبت الأخيرة قواتها من الأراضي الأوكرانية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، عن العقوبات التي فرضتها بلادها على روسيا نتيجة تحركها العسكري في أوكرانيا أن "العقوبات قد ترفع إذا وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها".

وقالت في مقابلة مع صحيفة "صنداي تلغراف" مساء أمس السبت إن "العقوبات لا يمكن رفعها إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية، ولكن أيضاً مع الالتزام بعدم التعدي ثانية" على الجارة الغربية، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة فرض هذه العقوبات في حال "شن هجوم جديد".

ويشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، كان قد أشار بدوره في وقت سابق إلى أن العقوبات التي فرضت على روسيا منذ تحركها العسكري في أوكرانيا "ليست مصممة لتكون دائمة، إنما يمكن أن تزول إذا غيرت موسكو موقفها".

(د ع)