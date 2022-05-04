​​​​​​​موسكو تعلن سيطرتها على ماريوبول وتحذر الناتو

وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها في المناطق التي خرجت منها القوات الأوكرانية في لوهانسك ودونيتسك بما في ذلك في ماريوبول.

وأضاف "تم فرض طوق محكم على المسلحين الموجودين في المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال"، مشيراً إلى أنهم "يتجاهلون المقترحات المتكررة للإفراج عن المدنيين وإلقاء السلاح"، مقترحاً "على القوميين الأوكرانيين في آزوفستال إلقاء السلاح والإفراج عن المدنيين"، بحسب ما نقلته شبكة "العربية".

وقال إن "القوات المسلحة الروسية تواصل العملية العسكرية الخاصة، وتقوم جنباً إلى جنب مع قوات لوهانسك ودونيتسك بتوسيع السيطرة على أراضي الجمهوريتين".

وأضاف أن الجيش الروسي سيواصل تنفيذ كافة الخطط العسكرية المكلف بها من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

في موازاة ذلك، حذر شويغو، من أن أي وسيلة نقل تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتكون محملة بالأسلحة تصل إلى أوكرانيا سيتم التعامل معها كهدف عسكري.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يواصلون تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير عدد من مدافع "هاوتزر" الأميركية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المقاتلين الأوكرانيين في آزوفستال تتم محاصرتهم.

وأضافت أن قواتها قصفت 40 هدفاً عسكرياً أوكرانياً، بينهم 4 مستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى إسقاط 9 مسيّرات أوكرانية و4 صواريخ من طراز سميرتش.

كما أكدت قصف 6 خطوط سكك حديد تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة الغربية.

يذكر أن مجمع آزوفستال الصناعي مترامي الأطراف تحوّلت مخابئه وأنفاقه إلى ملاذ للعديد من المدنيين والمقاتلين الأوكرانيين.

وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد نسقت عملية إجلاء من المدينة، لإخراج النساء والأطفال والمسنين من مصنع الصلب، بدأت في 29 نيسان/ أبريل الماضي، واستغرقت خمسة أيام.

وقالت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة المعنية بأوكرانيا أوسنات لوبراني "بفضل تلك العملية، استطاع أخيراً 101 من النساء والرجال والأطفال والمسنين مغادرة المخابئ أسفل مجمع صلب آزوفستال ورؤية ضوء الشمس بعد شهرين من الحصار".

ومنذ انطلاق التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، شكلت ماريوبول المطلة على بحر آزوف هدفاً استراتيجياً لموسكو، كون السيطرة عليها ستفتح ممراً برياً لتنقل القوات الروسية بين الشرق الأوكراني وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لأراضيها عام 2014.

(ل د)