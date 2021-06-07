ونُشرت الوثيقة الرسمية لقرار روسيا على موقع حكومي على الإنترنت، صباح اليوم، وأشارت موسكو إلى "عدم إحراز تقدم" في الحفاظ على المعاهدة بعد انسحاب الولايات المتحدة منها العام الماضي.

ويأتي قرار الرئيس الروسي قبل قمة مرتقبة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في جنيف الأسبوع المقبل.

وبهذا تسير روسيا على خطا الولايات المتحدة التي انسحبت هي الأخرى من اتفاقية الأجواء المفتوحة، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي نهاية أيار/ مايو الماضي، أكدت واشنطن أنها لن تعيد النظر فيه، في إشارة إلى "الانتهاكات الروسية"، وهو ما ردت عليه موسكو بالقول إنها لا أساس لها من الصحة، وخسارة الاتفاق تمثل مدلولًا سيئًا.

وتبادلت موسكو وواشنطن باستمرار الاتهامات بخرق شروط الاتفاقية، وسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الولايات المتحدة رسميًّا منها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتسمح الاتفاقية لجيوش الدول المنضوية تحتها بتنفيذ عدد محدد من رحلات الاستطلاع غير المسلحة كل سنة فوق دولة أخرى، شرط إبلاغها بالأمر قبل وقت قصير من الطلعة الجوية، التي تسمح أيضًا بالتقاط صور.

وإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا ينضوي في عضوية معاهدة الأجواء المفتوحة 33 دولة، بينها ألمانيا وكندا والمملكة المتحدة، وفرنسا، ودول أوربية وآسيوية أخرى.

(د ع)