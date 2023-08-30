​​​​​​​موسكو تعلن موعد زيارة فيدان

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن زيارة لوزير الخارجية دولة الاحتلال التركي هاكان فيدان إلى روسيا يوم غد 31 آب، وتستمر حتى بعد غد 1 أيلول.

وجاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم، حيث تابعت: "يزور روسيا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في زيارة عمل لإجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ستشمل مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، حيث سيناقش الوزيران الوضع في المنطقة، لا سيما في أوكرانيا وروسيا وليبيا ومنطقة القوقاز، وسيقومان بتحليل وضع التعاون الثنائي الروسي التركي، بما في ذلك في سياق تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة".

كما أضافت زاخاروفا أن الوزيرين سيعملان على وضع جدول زمني للاتصالات الثنائية على أرفع المستويات.

وكان فيدان قد زار كييف في إطار زيارة رسمية يوم الجمعة الماضي، وأعلن حينها أنه سيزور موسكو للتفاوض بشأن استئناف صفقة الحبوب.

كما قال رئيس دولة الاحتلال أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر إنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهر المقبل، حيث تجري محادثات بين أنقرة وموسكو بشأن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين.

(م ش)