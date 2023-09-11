​​​​​​​موسكو تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين غرب روسيا

أعلنت روسيا اليوم الإثنين، أنها أسقطت طائرتين أوكرانيتين بلا طيار فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبب ذلك في إصابات، وفق فرانس برس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام، إن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين بلا طيار فوق أراضي منطقة بيلغورود (الإثنين) نحو الساعة 01.20 بتوقيت موسكو (22.20 بتوقيت غرينتش الأحد)".

من جهته أفاد حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام: "نظامنا الدفاعي عمل في منطقة ياكوفليفسكي الحضرية: أُسقِطت طائرتان بلا طيار. لا يوجد ضحايا"، مضيفاً أن الحطام سقط على طريق قرب مبنى سكني.

وتقع منطقة بيلغورود في غرب روسيا على الحدود مع خاركيف على الجانب الأوكراني.

يُشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، شهدت العديد من المناطق الروسية وحتى العاصمة موسكو هجمات مكثفة بالمسيّرات.

(د ع)