​​​​​​​موسكو تعلن السيطرة على ماريوبول وكييف تنفي

وأظهر فيديو نشرته شبكة روسيا اليوم، رفع علم جمهورية دونيتسك "الانفصالية" على برج الاتصالات وهو أعلى نقطة في مدينة ماريوبول التي أعلن الجيش الروسي إحكام السيطرة عليها بعد معارك استمرت أكثر من شهر.

من جهتها، تقول كييف أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي زعمت موسكو أنها "حررتها" ما زالت تقاوم القوات الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، أمس الخميس، أن قواته "نجحت في تحرير" مدينة ماريوبول الاستراتيجية في أوكرانيا، فيما يتحصن جنود أوكرانيون في مصنع "آزوفستال" الكبير لصناعة الصلب في هذه المدينة الساحلية الواقعة في أقصى جنوب إقليم دونباس.

تدمير كتيبة من القوات الأوكرانية

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ما يصل إلى كتيبة من القوات الأوكرانية بأفرادها وأسلحتها ومعداتها قرب إحدى محطات سكة الحديد، وذلك باستخدام صواريخ من طراز "كاليبر".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، إن "القوات الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة منظومة دفاع جوي أوكرانية "إس-300" قرب بلدة نوفوسيلكا، كما قتلت ما يصل إلى 80 مقاتلاً من النازيين ودمرت 23 قطعة من المركبات المدرعة قرب بلدة ألكسندروفكا".

وذكر كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 7 طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخاً من طراز "توتشكا – أو" بالقرب من بلدة دونيتسكويه.

وأشار إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية نفذت "1285 مهمة نارية خلال الليل، ودمرت 9 مستودعات وقود و37 موقع قيادة للجيش الأوكراني، فيما استهدف الطيران الحربي الروسي 58 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 51 منطقة تمركز للقوات والمعدات، و4 نقاط قيادة".

"مقبرة ضخمة"

في حين، أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم، بوجود صور أقمار صناعية تظهر توسعاً بمقبرة ضخمة في ضواحي ماريوبول، كاشفة وجود 300 حفرة قرب مقبرة غرب المدينة، تم حفرها غرب ماريوبول خلال آذارونيسان.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى سلسلة من صور أقمار صناعية والتي أظهرت التوسع بمقبرة ضخمة في ضواحي ماريوبول، حيث يقول مسؤولون أوكرانيون إن عشرات الآلاف قتلوا خلال حصار طويل فرضته القوات الروسية، ويستمر منذ شهرين.

يأتي ذلك فيما قال وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، الخميس، إن "الولايات المتحدة تتواصل مع الادعاء الأوكراني وتشارك في حفظ وجمع أدلة على جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا"، وفق ما نقلته شبكة العربية.

(د ع)