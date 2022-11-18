​​​​​​​موسكو تعلن القيام بأعمال تحصين في القرم

قال حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، "تجري أعمال التحصين تحت سيطرتنا على أراضي القرم من أجل ضمان سلامة سكان القرم".

لكنه شدد على أن أمن شبه جزيرة القرم يتم "بشكل رئيسي من خلال الإجراءات التي ستُنفذ على أراضي منطقة خيرسون"، المتاخمة لشبه الجزيرة.

ويأتي هذا الإعلان، بعدما قامت القوات الروسية بالانسحاب من مدينة خيرسون الأسبوع الماضي على أثر فشلها في احتواء هجوم مضاد شنه جنود أوكرانيون.

وسمح انسحاب الجنود الروس الذين غادروا عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، لقوات كييف من جعل أسلحتها أقرب إلى شبه جزيرة القرم التي استهدفت مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

وفي تشرين الأول دُمر جزئياً جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية في هجوم نسبته موسكو إلى أوكرانيا وتمثل بانفجار شاحنة مفخخة.

كما نُفذت هجمات أخرى، نسبت إلى القوات الأوكرانية في القرم، ولا سيما ضد الأسطول الروسي في سيباستوبول أو ضد العديد من البنى التحتية العسكرية الروسية في شبه الجزيرة.

(م ش)