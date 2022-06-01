​​​​​​​موسكو رداً على تزويد واشنطن أوكرانيا بصواريخ متطورة: ستزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن دعم القوات الأوكرانية بأنظمة صواريخ وذخائر دقيقة ومتطورة ومتوسطة المدى، قرار سلبي للغاية، وسيزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "ريا نوفوستي".

أتت تلك التصريحات بعد أن أعلن أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض مساء أمس، أن بلاده ستزود القوات الأوكرانية براجمات صواريخ من طراز "هيمارس".

وصرّح المسؤول لصحفيين ـ طالباً منهم عدم نشر اسمه ـ إنّ الجيش الأوكراني سيحصل على راجمات هيمارس وصواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومتراً، واضعاً بذلك حدّاً لأيام عدّة من التكهنّات بشأن طبيعة الأسلحة النوعية الإضافية التي قرّرت واشنطن تزويد كييف بها للتصدّي لروسيا.

(م ش)