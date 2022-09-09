​​​​​​​موسكو متخوفة من تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية

قال مدير قسم آسيا الأول بالخارجية الروسية غيورغي زينوفييف، إن روسيا تتابع باهتمام أي نشاط عسكري في شبه الجزيرة الكورية المتاخمة للحدود الروسية، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وأشار زينوفييف إلى أن روسيا تلاحظ مواصلة كوريا الشمالية الالتزام بالوقف الفعلي للتجارب النووية الذي أعلنته في كانون الثاني 2018. ووفقا له، تلاحظ موسكو في الأشهر الأخيرة "ضبط النفس الذي أبدته كوريا الشمالية في مجال الصواريخ".

وعلى العكس من ذلك، وقف "خصوم بيونغ يانغ، على مسار تصعيد التوتر".

ونوه الدبلوماسي بأن روسيا تدعو الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إلى التأكيد عمليا على استعدادهما لإجراء حوار مع كوريا الشمالية لتهدئة مخاوفها المشروعة.

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا تريدان حقا السلام الدائم في المنطقة، فعليهما إعادة تأكيد استعدادهما للحوار مع كوريا الشمالية حول تهدئة مخاوفها المشروعة من خلال تشكيل نظام أمني متعدد الأطراف".

وأشار زينوفييف إلى أنه "تم تحديد أسس هذا العمل واقتراحها في المبادرات الروسية- الصينية المعروفة: خارطة الطريق وخطة العمل من أجل تسوية شاملة لمشاكل شبه الجزيرة الكورية".

(م ش)