​​​​​​​موقف أهالي شمال وشرق سوريا من الهجمات التركي المستمرة

استطلعت وكالتنا اراء أهالي الرقة حول هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، فيها أدان واستنكر المواطن بسام الحمد، هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وقال: "نحن أهالي الرقة نطالب المنظمات الدولية والحقوقية بالوقوف وقفة حقيقية اتجاه هذا العدوان الذي نتعرض له اليوم، ونطالب بوقف هذه الهجمات، سنكون سداً منيعاً بوجه الاحتلال التركي ومرتزقته".

وقالت المواطنة، خديجة الساير "هدف الاحتلال التركي من قصف المنشآت الحيوية في المنطقة هو كسر إرادتنا ولكننا سنقف بوجهه بكل ما نملكه من قوة".

وقال الشيخ تركي السوعان "دولة الاحتلال التركي تستهدف المنطقة بهدف إحياء مرتزقة داعش من جديد؛ فالجميع يعرف أنها هي من أدخلت داعش إلى المنطقة وارتكبت المجازر بحق أبنائنا".

وتساءل: "أين جامعة الدول العربية من هذا القصف؟ ألسنا سوريين!"، وأكد "لسنا دعاة حرب ولكن إذا فُرض علينا ذلك، فسندافع عن أرضنا وشعبنا ومكتسباتنا حتى الرمق الأخير وسننتصر ونحرر كل مناطقنا".

وطالب الشيخ تركي السوعان بفرض حظر جوي على المنطقة؛ لوضع حدّ لطيران الاحتلال التركي، عندها سترى تركيا ما لم تكن تتوقعه؛ لأن الأرض أرضنا والسماء سماؤنا".

(ف)

ANHA