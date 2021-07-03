​​​​​​​موقع: الجيش الأميركي ينقل قواعده من قطر إلى الأردن

وأفاد موقع "Stars and Stripes"، أن الجيش الأميركي أغلق 3 قواعد مترامية الأطراف في قطر كانت تستخدم كمستودعات للذخيرة والأسلحة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بدأت في نقل قواتها ومعداتها إلى دولة عربية أخرى هي الأردن.

وبحسب الموقع الأميركي، يقول محللون إن "هذه الخطوة تجعل واشنطن في وضع أفضل للتعامل مع تهديدات طهران، وتعكس الأولويات المتغيرة للجيش الأميركي بالمنطقة".

وذكر الموقع أن الجيش الأميركي، أصدر بياناً الأسبوع الماضي، جاء فيه أنه "تم إغلاق معسكر السيلية الرئيسي في قطر، الشهر الماضي، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبي، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى فالكون".

ووفقاً لبيان الجيش فإن "هذه المعسكرات والقواعد كانت بمثابة نقطة انطلاق للإمدادات الأميركية في الشرق الأوسط، حيث احتوت على 27 مستودعاً لتخزين الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ومجموعة متنوعة من المعدات".

كما ذكر بيان للقيادة المركزية الأميركية أنه "تم نقل القوات والمعدات إلى الأردن".

وأوضح أن "الإمدادات من القواعد الثلاث، إضافة إلى مهمة دعم متمركزة هناك، أصبحت الآن جزءاً من مجموعة دعم المنطقة في الأردن".

وعن تلك الخطوة، نقل الموقع عن خبراء أمنيين قولهم إن "إغلاق القواعد في قطر ونقل المهمة إلى الأردن يمكن أن يفيد الولايات المتحدة في النزاعات المحتملة مع إيران".

ووفقاً للخبير في الأمن القومي والسياسة كمران بخاري، فإن التهديد بضربات صاروخية ضد القوات الأميركية مثل هجوم العام الماضي على قاعدة الأسد الجوية بالعراق، والذي خلّف أكثر من 100 جريح، هو أداة مهمة في استراتيجية طهران التفاوضية، ولفتوا إلى أن واشنطن تريد حرمان الإيرانيين من نقطة القوة تلك في المفاوضات.

وأضاف بخاري "إذا كان الإيرانيون يشيرون إلى أن قواعدك في مدى صواريخهم، فإن ذلك يقلل من قدرتك على التفاوض".

ويأتي ذلك تزامناً مع بدء واشنطن في خفض وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

ويذكر أن الولايات المتحدة تعمل حالياً على سحب قواتها من أفغانستان، بالتوازي مع تخفيض أو تقليص قواتها العسكرية في العراق أيضاً.

ومع مغادرة القوات لأفغانستان، كان الهدف المعلن للولايات المتحدة هو تحويل تركيزها العسكري من مكافحة التمرد والصراعات في الشرق الأوسط إلى التنافس مع منافسين أقوياء "الصين".

وقال في هذا السياق كبير محللي شؤون أفغانستان في مجموعة الأزمات الدولية أندرو واتكينز "الأمر يتعلق بالتحول إلى آسيا، بشكل حقيقي هذه المرة".

(م ش)