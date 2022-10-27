​​​​​​​موقع عراقي: القضاء العراقي يصدر قرارات بإلغاء 3 عقود لشركات نفطية في باشور

ذكر موقع عراق أويل أن "محكمة في بغداد أبطلت ثلاثة عقود نفطية أخرى لحكومة إقليم كردستان، مما يمثل تصعيداً إضافياً في حملة الحكومة الفيدرالية لفرض سلطتها على قطاع النفط والغاز الذي تديره حكومة إقليم كردستان بشكل مستقل".

وأوضح الموقع أنه "في جلسة استماع يوم الأحد في محكمة الكرخ التجارية، أصدر القاضي محمد علي محمود نديم قرارات بإلغاء عقود أداكس بتروليوم الصينية وشاماران بتروليوم الكندية وجلف كيستون المدرجة في المملكة المتحدة".

ووفقاً للعديد من المسؤولين الذين اطلعوا على الأحكام المكتوبة "لم تبت المحكمة بعد في الدعوى القضائية المرفوعة ضد دانا غاز الإماراتية وغازبروم نفت الروسية"، وفقاً للموقع.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في شهر تموز، أن ثلاث شركات أميركية (شلمبرجير وبيكر هيوز وهاليبرتون) تعمل في النفط ستخرج من باشور، بسبب النزاع بين هولير وبغداد الخاص بقطاع النفط والغاز، وذلك امتثالاً لحكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا.

واعتبرت المحكمة الاتحادية في شباط بأن "الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية".

(م ش)