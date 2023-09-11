​​​​​​​موقع أميركي: واشنطن والمنامة توقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية

قالت مصادر لموقع أميركي إن الولايات المتحدة والبحرين ستوقعان اتفاقية استراتيجية قيد الإعداد منذ أكثر من عام.
العالم والشرق الأوسط 2023-09-11T15:06:00 مركز الأخبار

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، الإثنين، أن "الولايات المتحدة ستوقع، مع البحرين، اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية، من شأنها رفع مستوى الالتزام الأمني الأميركي" تجاه المملكة الخليجية الصغيرة.

وذكر الموقع الأميركي نقلاً عن مصادر لم يكشف عن هويتها، أنه "من المتوقع أن يوقع ولي العهد البحريني رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاتفاقية خلال زيارة لواشنطن هذا الأسبوع".

وقالت المصادر إن "الاتفاقية الاستراتيجية الأميركية البحرينية، قيد الإعداد منذ أكثر من عام".

وتستضيف البحرين التي تربطها علاقات متوترة مع إيران، الأسطول الخامس للبحرية الأميركية.

(م ش)


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