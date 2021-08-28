​​​​​​​موقع أميركي: بينما يتطلع الجهاديون الأجانب في سوريا إلى أفغانستان، تبرز تحديات جديدة لموسكو

تصاعد الموقف في العاصمة الأفغانية كابول بشكل حاد يوم الخميس بعد هجوم انتحاري شنه مسلحون من الفرع المحلي لتنظيم داعش أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني أفغاني و 13 جندي أميركي عند بوابة مطار حامد كرزاي الدولي، بحسب موقع المونيتور الأميركي.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث "فرانك" ماكنزي إن القيادة العسكرية الأميركية على أهبة الاستعداد لهجمات جديدة في كابول من قبل تنظيم داعش في خراسان.

ومع بدء الانسحاب الأميركي والتقدم السريع لحركة طالبان واستيلائها على العاصمة كابول، بدأ الوضع الأمني في التدهور بشكل حاد.

ويفرض الوضع أيضاً تحديات جديدة على روسيا وحلفائها في آسيا الوسطى مثل طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان. وأثناء تواجد الأميركيين في أفغانستان، كان بإمكانهم توفير إجراءات مكافحة الإرهاب التي تفيد جيران أفغانستان في آسيا الوسطى، لكن بعد وصول طالبان، قد ينشأ فراغ أمني، وقد تواجه طالبان صعوبات جدية في حل هذه المشكلة.

بعد مغادرة الأميركيين، كانت روسيا تأمل في أن تتمكن طالبان من السيطرة على الوضع الأمني ​​وتدمير الخلايا الإرهابية في أفغانستان، وهو الأمر الذي أكده ممثلو طالبان مرارًا وتكرارًا للروس أنهم يستطيعون القيام به.

ومع ذلك، ينبغي ألا يغيب عن البال أن السبب الرئيسي للتقدم السريع لقوات طالبان لم يكن القوة العسكرية للجماعة بقدر ما كان انهيار الحكومة في كابول، التي لم تكن قادرة على القتال دون دعم خارجي.

ويشير هذا التأسيس السريع للسلطة من قبل طالبان إلى أن الجماعة كانت قادرة بسهولة على السيطرة الكاملة على جميع المناطق التي فرت منها القوات الحكومية عمليًا دون قتال، وحيث يمكن الآن لمقاتلين من الجماعات المتطرفة الأخرى - بما في ذلك داعش- أن يجدوا ملاذًا الآن.

وبالتالي، يظل من الممكن أن تصبح أفغانستان مرة أخرى "قاعدة للسلفية الجهادية الدولية". والسبب في ذلك قد لا يكون فقط "ثغرات" في أنشطة طالبان لممارسة سلطتها، ولكن أيضًا الموقف الهادف لبعض الجماعات داخل طالبان التي لها وجهات نظرها الخاصة المختلفة عن قيادة الحركة. على سبيل المثال، يتعلق هذا بما يسمى مجلس شورى طالبان، والذي أصبح غطاء لأنشطة شبكة حقاني الغامضة. وهذه الأخيرة هي المجموعة الفرعية لطالبان الأكثر قربًا أيديولوجيًا من القاعدة وقد استخدمت الانتحاريين لمهاجمة أهداف مدنية.

على الرغم من تصريحات طالبان بأن أفغانستان لن تعد قاعدة لأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد دولًا أخرى من أراضيها، بالإضافة إلى تنظيم داعش، لا يزال هناك مقاتلو القاعدة الذين قد يحاولون البدء في الاستفادة من الفراغ الأمني. يمكن أن يكون هؤلاء، على سبيل المثال، جهاديين دوليين بقوا في هياكل طالبان من ما يسمى باللواء 055، وهي منظمة مكونة بالكامل من مقاتلي القاعدة الذين ارتكبوا جرائم عديدة ضد الأفغان المسالمين. تم دمج اللواء في جيش طالبان بين عامي 1995 و 2001.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط أنطون مارداسوف للمونيتور، إنه على مدى السنوات الماضية كانت حركة طالبان على اتصال بنشاط مع نواة تنظيم القاعدة وفرعها المستقل إلى حد ما تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية. وبحسب مارداسوف، فإن أعضاء من القاعدة والقاعدة في شبه القارة الهندية موجودون في 13 مقاطعة في البلاد.

وأشار إلى أن القاعدة عززت وجودها في بدخشان، وهي محافظة في شرق البلاد على الحدود مع طاجيكستان. هناك مناطق أخرى لوجود القاعدة، بما في ذلك مقاطعة برمل في إقليم باكتيكا بشرق أفغانستان حيث تهيمن شبكة حقاني، وبشكل أعم على الحدود الأفغانية الباكستانية حيث تعمل القاعدة بالتعاون الوثيق مع شبكة حقاني مع باكستان.

وهناك أيضًا احتمال أن ترى أفغانستان وصول الجماعات المتطرفة من محافظة إدلب السورية. في الآونة الأخيرة، بدأت هيئة تحرير الشام، في اتباع سياسة تهدف إلى القضاء على الجهاديين غير السوريين من أراضيها. في هذا الصدد، من المحتمل جدًا أن ينتقل عدد من هذه الجماعات إلى أفغانستان تحت ضغط من هيئة تحرير الشام. يمكن أن يحدث هذا بموافقة بعض الهياكل داخل طالبان وعلى الرغم منها.

وقد تشمل هذه الفصائل القادرة على العبور من سوريا إلى أفغانستان، على سبيل المثال، كتيبة التوحيد والجهاد، والتي تتكون من مقاتلين من جمهوريات آسيا الوسطى.

جماعة الإمام البخاري جماعة أوزبكية كبيرة إلى حد ما تقاتل في إدلب. على الرغم من عدم وجود صراع بين الجماعة في الوقت الحالي مع هيئة تحرير الشام، إلا أنه - بناءً على قناعة زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني بضرورة "تطهير" المنطقة من الفصائل غير السورية - فهي مرشح آخر للانتقال إلى أفغانستان.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الفرع المحلي لحزب الأويغور الإسلامي في تركستان، الذي توجد خلاياه أيضًا في أفغانستان، نشطًا في إدلب. من الممكن أن تنتقل هذه المجموعة أيضًا إلى المناطق الأفغانية تحت ضغط من هيئة تحرير الشام. الأمر نفسه ينطبق على الجماعات الجهادية القوقازية. على وجه الخصوص، تم بالفعل حل جيش تحرير الشام من قبل هيئة تحرير الشام، ويبحث مقاتلوها عن فرص لمواصلة أنشطتهم الموجهة بشكل أساسي ضد روسيا في دول أخرى.

والمناطق التي يحتمل أن يتحرك فيها مسلحون من إدلب هي محافظات بدخشان وكونار ونورستان الأفغانية. أصبحت هذه المناطق تُعرف باسم وزيرستان ولم تكن تحت سيطرة السلطات الأفغانية السابقة أو طالبان. هذا هو المكان الذي وجدت فيه فروع الجماعات السلفية الراديكالية ملجأ لها.

وهكذا، فإن صعود طالبان إلى السلطة يترك المزيد من الأسئلة ليس فقط فيما يتعلق بخطط الجماعة نفسها، ولكن أيضًا بشأن قدرتها على حل المهام الموكلة إليها من قبل الدول التي تعمل على تطوير العلاقات والاتصالات مع هذه الحركة.

(م ش)