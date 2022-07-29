حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس جو بايدن من "اللعب بالنار" بخصوص تايوان، وفقاً للقراءة الصينية للمكالمة الهاتفية التي دارت بين الرئيس الصيني ونظيره الأميركي.

ويأتي هذا التبادل المثير للجدل مع تهديدات بكين بـ "عواقب وخيمة" إذا تابعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الزيارة المخطط لها إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، بحسب تقرير لموقع أكسيوس الأميركي.

وجددت خطط نانسي بيلوسي ورد الفعل "العدواني" من بكين التكهنات بأن تصبح تايوان نقطة اشتعال عسكرية عاجلاً وليس آجلاً.

وأطلع البنتاغون نانسي بيلوسي على مخاوفه الأمنية بشأن الرحلة، وقال بايدن علناً أن الجيش الأميركي يعتقد أن الزيارة "ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي".

وأجرى الجيش التايواني تدريبات لمدة خمسة أيام لمحاكاة "غزو" صيني محتمل، كجزء من جدول منتظم للتدريبات الدفاعية التي يتم إجراؤها كل عام.

وتعهدت الحكومة الصينية مراراً بالسيطرة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، بالقوة إذا لزم الأمر، وتتفاعل بشدة مع أي لفتة يبدو أنها تعامل تايوان كدولة مستقلة.

وحدد المسؤولون الأميركيون والتايوانيون في الماضي جداول زمنية مختلفة للغزو، لكن المسؤولين الأميركيين يعتقدون الآن أن الصين قد تتخذ خطوة قوية ضد تايوان في غضون الـ 18 شهراً المقبلة، وفقاً لتقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز، على الرغم من أن هذا التقدير لا يستند إلى معرفة محددة بخطط بكين.

وقال مسؤول حكومي تايواني لموقع أكسيوس الأميركي إن "الولايات المتحدة وتايوان بحاجة إلى اعتبار هذه الإشارات بمثابة دعوة لتعزيز التعاون العسكري والتدريب المشترك". وقال المسؤول "سواء كان ذلك 18 شهراً أو سبع سنوات من الآن، نحتاج إلى بدء هذه العملية الآن، قبل فوات الأوان".

وقال كبير مسؤولي المخابرات التايوانية، تشين مينج تونج، في آذار إنه "من غير المرجح" أن تتحرك الصين هذا العام.

وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف الشهر الماضي إن قوة الرد الغربي على "الغزو" الروسي كانت بمثابة "رادع قوي" لهجوم صيني محتمل على تايوان.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، الأسبوع الماضي، إنه لا يتوقع وقوع هجوم على الفور، لكن المخاطر تزداد.

ومن ناحية أخرى، قال مساعد وزير الدفاع لشؤون المحيطين الهندي والهادئ إيلي راتنر، إن الموقف العسكري الصيني في المنطقة أصبح أكثر عدوانية بكثير.

ويدرس المسؤولون في تايوان زيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد، وأصدرت وزارة الدفاع دليلها الأول للدفاع المدني، ويشترك المدنيون في دورات تدريبية في الدفاع المدني.

وفي غضون ذلك، حث المسؤولون الأميركيون تايوان على زيادة الاستثمار في أنواع القدرات الحربية غير المتكافئة، مثل الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على شاحنات، التي استخدمتها أوكرانيا ضد روسيا.

(م ش)