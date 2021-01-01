​​​​​​​موقع أمريكي: ناقلة وقود ألبانية مملوكة لشركة تركية تخرق العقوبات على دمشق

وقال موقع "Fuse" الأمريكي إن ناقلة الغاز المسال ميلودي (IMO 8800298) كانت تتنقل بين ألبانيا وسوريا، لنقل الغاز المسال إلى ميناء بانياس في سوريا.

وأشارت إلى أن الناقلة انطلقت من ميناء "رومانو" في "دوريس" في ألبانيا في 16 من تشرين الثاني، وبحلول 22 ، كانت تنتظر في شبه جزيرة "ديبكارباز" في قبرص، قبل أن تظهر على أرصفة ميناء بانياس في 3 من كانون الأول الماضي، وفقًا لبيانات تتبع السفن من "MarineTraffic".

وأوضح المصدر أن الناقلة مملوكة لشركة تركية تدعى "Milenyum Energy SA" وهي من ضمن قائمة الشركات المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية لنقلها الوقود إلى سوريا.

(ي ح)