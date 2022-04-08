​​​​​​​موقع أمريكي: البرزاني أحد المشترين لدى شركة أمريكية تتعامل مع ديكتاتوريين يسرقون ثروات بلادهم

نشر الموقع الأمريكي (American Prospect) على الإنترنت سجل ثروة عائلة البرزاني. وبحسب السجلات المنشورة، فإن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البرزاني هو من أهم المشترين السياسيين الديكتاتوريين في شركة عقارية حيث يسرقون الثروة من بلادهم ويضعون الأملاك بأسماء زوجاتهم وإخوتهم وأقاربهم.

هناك شركة عقارية في أمريكا تسمى Withers. تتمتع الشركة بخصوصية مميزة. وبحسب ما أفاد به محامي العقارات فرغيناي دان ويثرس، فإن هذه الشركة تستطيع إخفاء أسماء المالكين وأرقام أموالهم وأسعار العقارات أيضاً، وبسبب هذه الميزة الخاصة بالشركة يفضلها معظم الديكتاتوريين والسياسيين الذين يسرقون الأموال من بلادهم. واتضح أن عائلة البرزاني كانت أيضاً من بين أهم المشترين داخل الشركة الأمريكية التي تتعامل مع الديكتاتوريين والسياسيين الذين يسرقون الثروة من بلادهم.

وأعلن الكاتبان في موقع The American Prospect، زاك كوبلين وبسمة حمادي، أن أحد المتعاملين مع الشركة هو رئيس إقليم جنوب كردستان نيجيرفان البرزاني.

وبحسب المقال الذي نشره زاك كوبلين وبسمة حمادي، فإن نيجيرفان البرزاني يدير أمواله وأملاكه في الشركة تحت اسم زوجته وإخوته وأقاربه. وبحسب هذا، فإن هذه المنازل والممتلكات باسم عائلة البرزاني، 300 عقار باسم زوجة البرزاني وإخوته وأقاربه.

حيث تم نقل أحد العقارات إلى Mottrom Trust بواسطة نبيل مصطفى. لكن هذا الأمر بعكس ما هو واضح؛ لأن الاسم الثاني لمصطفى نبيل البرزاني هو نبيلة البرزاني وهي زوجة نيجرفان البرزاني.

ويبلغ قيمة عقارين باسم جميل شندي حوالي ثلاثة ملايين دولار. قدم شندي توكيلاً رسمياً لمحام في شركة ويثرس قيمته مليون دولار لشراء عقار ثالث. يذكر أن جميل شندي موظف لدى نيجيرفان البرزاني.

هناك 288 عقار باسم سالار حكيم زوج خالة نيجرفان البرزاني، وهناك حوالي 100 مليون دولار باسم عم نجيرفان البرزاني.

(ف)