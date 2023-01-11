أطلقت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة في الـ 26 كانون الأول 2022، موقع "بوابة الشكاوى والمقترحات"، سعياً منها إلى تفعيل المشاركة المجتمعية الفاعلة وتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسساتها.

وجاء ذلك بهدف ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية مع الإدارة الذاتية، وتحديد أولويات مشاريع الإدارة في سبيل تهيئة كل الظروف والسبل لتأمين الحياة الكريمة لشعب المنطقة، وتفعيل المزيد من الشفافية والمساءلة في مؤسساتها وتأكيداً على أهمية مشاركة وتأثير المواطنين في صناعة القرار.

ويتخذ المشروع من إدارة الشعب نفسه بنفسه في اتخاذ قراراته وتلبية كل احتياجاته المجتمعية والخدمية بنفسه أساساً له، لذلك تعمل الإدارة الذاتية مع كل مؤسساتها للتلاحم مع جميع فئات المجتمع عبر الكومينات وعقد الاجتماعات من أجل متابعة وضع شعب المنطقة عن كثب.

ويساهم المشروع في تعزيز التكاتف بين الإدارة الذاتية والمجتمع من أجل حل جميع المشاكل معاً. حيث سبق للإدارة أن وضعت صناديق شكاوى في مباني المؤسسات التابعة لها، ويأتي مشروع البوابة الالكترونية استكمال لذلك.

مضمون الشكاوى والمقترحات

وحول سير عمل البوابة الالكترونية، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة طلعت يونس أن هناك تجاوب من قبل الأهالي، حيث تصل العديد من الشكاوى المتعلقة بالمواضيع الخدمية.

وعن آلية حل المشاكل التي تصل إلى "بوابة الشكاوى والمقترحات"، قال يونس "نسعى إلى ترسيخ هذا النظام بين جميع المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية عبر إيصال كل الشكاوى والمقترحات إلى المؤسسة المشتكى عليها بعد توثيقها من قبل المجلس التنفيذي وبالتالي معالجتها، فالبعض من المشاكل التي وصلتنا يمكن معالجتها بسهولة، والبعض الأخر تحتاج إلى إمكانية ووقت، وهناك بعض المقترحات هي ضمن مشاريعنا لعام 2023.

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، أوضح أن بعض المقترحات والشكاوى وصلتهم من مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا، وسيتم حل ذلك عبر جمع كل المقترحات والشكاوى وإرسالها إلى الإدارات الذاتية لتلك المناطق، وقال: "ننسق مع كل الإدارات الذاتية في شمال وشرق سوريا لتطوير هذا النظام في كل المناطق".

(سـ)

ANHA