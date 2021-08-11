ودخل موكب سيارات تابع للشرطة العسكرية الروسية قادماً من دمشق إلى درعا المحطة، صباح اليوم، مؤلفاً من 8 سيارات.

وتزامن مع قدوم السيارات الروسية إغلاق كامل لحاجز “السرايا” الوحيد الذي يفصل درعا البلد عن درعا المحطة، حيث قامت قوات حكومة دمشق برفع السواتر الترابية وإغلاقه في وجه النازحين، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في درعا، ونقص كبير في تأمين المواد الغذائية والخبز ومياه الشرب، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتواصل قوات حكومة دمشق والفرقة الرابعة منذ 24 حزيران المنصرم، فرض حصار بين الكامل والجزئي على أحياء درعا، واستنزاف طاقات المسلحين المحليين، ومؤنة المواطنين المحاصرين، بحجة هدنة للتفاوض تارة وتعثر المفاوضات بين اللجنة المركزية في حوران وقوات حكومة دمشق تارة أخرى.

وبالرغم من إعلان هدنة في درعا تواصل قوات حكومة دمشق والفرقة الرابعة قصفها لأحياء السكنية في درعا البلد ومحيطها ومناطق أخرى في الريف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

(ل د)