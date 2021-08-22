​​​​​​​موكب الشهيدين ريناس وعكيد ينطلق نحو ديرك

استقبل المئات من أهالي قامشلو موكب الشهيدين ريناس روج وعكيد كركي لكي اللذين استشهدا في هجومين منفصلين شنتهما دولة الاحتلال التركي على قامشلو وتل تمر، لينطلق الموكب نحو ديرك، حيث يوارى الشهيدان الثرى اليوم، في مزار الشهيد خبات ديرك.
خبر 2021-08-22T15:57:00 قامشلو

وصل جثمانا الشهيدين إلى مدينة قامشلو في موكب مؤلف من عشرات السيارات، استقبله المئات من الأهالي وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، لينطلق بعدها نحو مدينة ديرك. 

ومن المقرر أن يوارى جثمانا الشهيدين ريناس روج وعكيد كركي لكي، الثرى عصر اليوم الأحد في مزار الشهيد خبات ديرك في ديرك. 

وكانت دولة الاحتلال التركي قد استهدفت سيارة القيادي في وحدات حماية الشعب، ريناس روج، في الـ 19 من آب الجاري على طريق علي فرو الواصل بين مدينتي قامشلو والحسكة، مما أدى إلى استشهاده، كما شنت في اليوم نفسه غارة جوية على مقر علاقات مجلس تل تمر العسكري، استشهد فيها عكيد كركي لكي بالإضافة إلى القيادية سوسن بيرهات، روبار حسكة وسيف الله أحمد.

(ر)

ANHA


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